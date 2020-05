Attualità | 5 Maggio 2020

Grande confusione. Paura. Smarrimento. Descriverei così l’inizio di questa tanto attesa e criticata fase 2 tra chi si sente disinvolto nell’affrontare il rischio assumendosi tutte le responsabilità del caso e chi si sente impaurito e scoraggiato dai comportamenti dei primi solo perché, a mio avviso, dopo tanti giorni chiusi in casa, ha perso il contatto con la realtà.

Una realtà mutante, è vero, ma che va affrontata seguendo tutti i piani e gli strumenti che ci vengono proposti e consigliati. Il vero problema è che buona parte della popolazione non ha gli strumenti per districarsi nel groviglio infernale delle informazioni che ci assalgono quotidianamente dalla tv e dai social.

Informazioni spesso contrastanti, specchio anche di un’ancóra misera conoscenza del nemico contro il quale lottiamo e cerchiamo di proteggerci.

A tutto questo si aggiunge la speranza di chi ha creduto di trovare come sempre il giovamento nell’impedimento, ma resta poi deluso nel vedere che la specie umana – o una parte di essa direi io – sta perdendo una grande occasione per migliorarsi, per correggere comportamenti sbagliati e aprire un po’ la mente verso nuovi orizzonti e modi di leggere la realtà e il mondo in cui viviamo.

Sembriamo tanti naufraghi che giocano a fare i capitani di una nave che non conoscono in un mare che non hanno mai visto prima, ognuno con la propria vacillante certezza in mano pronto a dispensare strategie insulse, spesso prive di buon senso e consapevolezza.

E siamo ancora pedine schierate le une contro le altre in un processo di autodistruzione elementare dove l’informazione e il suo taglio della realtà avranno vinto ancora, dimostrando che non siamo noi la storia, ma ciò che preferiamo ascoltare.

Invece la parola d’ordine ora dovrebbe essere: restare lucidi, restare vigili. E soprattutto: informarsi seriamente. Anche questa può essere un’occasione per imparare ad affidarsi a chi diffonde notizie con serietà e senso di responsabilità: come in questo momento dovrebbe essere doveroso.

Elena Crispino

