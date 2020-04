Attualità | 17 Aprile 2020

L’epidemia di covid -19 sta lentamente quanto inesorabilmente intaccando il patrimonio più prezioso del Paese: i nostri vecchi.

Le fredde statistiche e la divulgazione di numeri di decessi sovente si accompagnano con considerazioni sull’età avanzata delle vittime di, a, da, per coronavirus.

L’implicito sottotesto fin troppo spesso appare: “Vabbè sono vecchi possono pure crepare, hanno campato abbastanza”.

L’indice di mortalità da covid -19 correlato ad età avanzata e patologie pregresse è stata probabilmente la causa principale della generale sottovalutazione sulla pericolosità del virus e ciò che accomuna la maggioranza dei governi occidentali è l’essersi fatti trovare colpevolmente impreparati ad affrontare un’emergenza sanitaria chem se presa in tempo con i dovuti e rigorosi accorgimenti, non avrebbe avuto la portata devastante a cui assistiamo impotenti.

Gli anziani sono la memoria storica di una collettività, il collante delle famiglie e prezioso sostegno ad ampio raggio per le stesse.

Ciascuno delle migliaia che quotidianamente continuano a morire a causa del covid-19 rappresenta una storia, una rete di legami, preziosa e unica. Non ci sono addii nè funerali; i più fortunati riescono a dare e ricevere un ultimo saluto tamite computer. Il resto del viaggio si fà da soli.

Di recente è di nuovo balzato alla cronaca il Pio albergo Trivulzio di Milano; il malcostume legato alla gestione dell’ospizio per anziani aprì nel 1992 le porte all’inchiesta che ha portato alla fine della prima repubblica; in un triste ricorso storico, è emersa oggi una gestione criminale della struttura che ha esposto gli ospiti e gli operatori santari al contagio e ne ha fatto un ulteriore focolaio di propagazione del covid-19 in Lombardia.

Cambia tutto e non cambia niente; l’inchiesta tangentopoli ha mutato in parte volti e nomi dei partiti, ci ha regalato magistrati col pessimo vizio di saltare la barricata per prendere il posto dei politici che hanno inquisito ma non ha scalfito l’endemica corruzione del sistema Italia.

Un tempo esistevano le famiglie allargate e i vecchi morivano in casa circondati da figli e nipoti. L’evolversi della società e dei rapporti familiari ha cambiato le cose e molti anziani si ritrovano a vivere curati da estranei e nella peggiore delle ipotesi messi in un ospizio.

Le r.s.a. si sono trasformate in taluni casi in vere e proprie trappole disumane per anziani in Italia ma anche all’estero e verrebbe da pensare se vale veramente la pena condurre un’esistenza scandita da carriera, rate, mutui, lavoro precario o semplicemente lotta quotidiana per mettere “il piatto a tavola” per poi finire la propria esistenza soli come topi in trappola.

Il paese sta perdendo la propria ricchezza identitaria racchiusa soprattutto in quei pochi superstiti che hanno vissuto la guerra, la vita sotto un regime totalitario, che sono scampati ai lager, hanno creato la resistenza antifascista ed hanno visto nascere la tanto vituperata e mai attuata in toto Costituzione, baluardo di dignità nazionale e tutela democratica.

Una tutela democratica che oggi è sempre più a rischio, con gli attuali governanti che appaiono confusi nella pianificazione e gestione dell’epidemia da covid-19 e non di meno nella gestire le informazioni, spesso frammentarie e contraddittorie fornite alla popolazione trattata alla stregua di bambini da affabulare con narrazioni consolatorie.

In tutto questo, a proposito di democrazia, fa specie la mancanza di contraddittorio con la stampa nell’ambito delle apparizioni settimanali del governatore della regione Campania De Luca (oggi per la prima volta accetterà di rispondere a domande preconfezionate, ma sono 50 giorni che evita il confronto). Sia chiaro che gli va riconosciuta una gestione evidentemente efficace della crisi sanitaria in atto: speriamo però che i comunicati del governatore non finiscano col divenire editti proclamati da un balcone di via Santa Lucia.

Lo dobbiamo anche a chi ha vissuto altri tempi: gli anziani, che meritano cura, rispetto e riconoscenza perché sono la nostra storia e la nostra memoria.

Di mio nonno, ad esempio, custodisco un prezioso cimelio: una scheggia in metallo pesante parte della cannonata che colpì la torretta dell’incrociatore Bolzano durante una battaglia navale della seconda guerra mondiale.

Quel proiettile per puro caso uccise un suo commilitone e non lui che si era da poco scostato dalla feritoia della torretta cannoniera lasciando posto al compagno.

Di mio nonno, sottocapo della marina militare, comunista di fede cristiana, antifascista, operaio dell’Eternit e padre vicario, costodisco con orgoglio e gratitudine la memoria e i valori che mi ha trasmesso.

Dalla crisi economica post epidemica in qualche modo se ne uscirà; difficilmente il mondo occidentale ossessionato dalle stime sulla crescita del p.i.l. imparerà la lezione e la finanza continuerà a primeggiare a discapito della persona e dell’ambiente.

Continueremo a fare la vita dei polli di allevamento depauperati e ancora più ricattabili dal feticcio dell’ennesima crisi ma l’impoverimento più grave e irrimebiabile sarà quello causato dalla perdita dei nostri vecchi.

Federico Hermann

