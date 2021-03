La riflessione: l’omicidio di Ornella parla a chi finge ancora di non vedere

Attualità | 15 Marzo 2021

«Mi sta ammazzando, chiama la polizia, salvami.»

Queste sono le parole che Ornella Pinto ha sussurrato al telefono con la sorella, mentre era riversa in un mare di sangue davanti al figlio piccolo di quattro anni. E sono le ultime dette prima di morire in ospedale stroncata da tre infarti, dilaniata da 12 coltellate al petto e alla schiena.

12 coltellate. Una violenza inaudita dell’ex compagno di Ornella, Pinotto Iacomino, che si è presentato nella notte a casa sua.

Ornella, dopo la rottura definitiva qualche settimana prima, non aveva cambiato la serratura. Non ne sentiva il bisogno.

E non ce ne dovrebbe mai essere il bisogno.

Chissà se Iacomino meditava da tempo questo gesto, chissà quando e come è nato in lui il seme dell’odio…

Chissà cosa c’è nella mente di un mostro.

«Erano sempre sembrati una coppia tranquilla, invece stanotte pareva che ci fosse il terremoto» hanno detto i vicini di Ornella.

Queste sono le voci che si sentono nel quartiere, che si mischiano alle tante parole di commozione per una morte così tragica.

E tra queste voci, c’è ancora chi tenta di giustificare violenze e femminicidi.

Ma non esistono giustifiche.

È inaccettabile che ci sia ancora chi crede che un carnefice sia invece vittima, inammissibile chi crede che una donna non sia libera di fare ciò che vuole. Ancora peggio chi crede che questo sia un “amore malato”.

L’amore non è questo.

È da queste idee che nasce l’odio e la violenza.

Idee figlie di valori antichi e patriarcali che prima vedevano l’amore come una cosa dovuta, ora invece come un bene di consumo.

Ma l’amore non è un diritto, l’amore non è un bene di consumo.

E questo non è un evento isolato.

Non è isolato dagli altri femminicidi e non è isolato da noi, che viviamo la stessa società che genera questi mostri.

È anche colpa nostra, soprattutto di chi vede e non fa nulla, di chi vede ed è passivo a tutto.

È un problema sociale e culturale.

Sta nella mancanza di un consultorio, e anche nella mancanza di una parola amica.

Sta nell’assenza di centri antiviolenza, e nel mare di slogan inutili vomitati in tv.

E sta nel deserto che sta diventando oggi il nostro mondo, che non sa più cos’è l’amore.

Quello vero, che fa rima con libertà.

«Al paese dove sono cresciuta

credono, o viandante,

che Henry mi amasse

come un marito devoto,

ma io da questa cenere dichiaro

che mi ha ucciso

per dare sfogo al suo odio.»

(Poesia ad Amanda Barker, dall’Antologia di Spoon River)

Ciro Giso

