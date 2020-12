Sport | 13 Dicembre 2020

Il Napoli rimonta la Sampdoria al “Maradona” di Fuorigrotta e ottiene l’ottavo successo in campionato, il terzo consecutivo dopo Roma, Crotone e il passaggio del turno in Europa League di giovedì scorso.

Dopo il vantaggio ospite di Jankto giunto nella prima frazione di gara, gli Azzurri ribaltano il match nella ripresa grazie al devastante impatto di Hirving Lozano. Il messicano, lanciato nella mischia da Gattuso all’intervallo, ha spaccato letteralmente in due la partita, siglando prima la rete del pari e servendo poi l’assist per la marcatura del definitivo 2-1 di Petagna, in campo anche lui dal primo minuto del secondo tempo.

Sembrava essere la solita partita stregata, in cui al dominio e al controllo del gioco rischiava di fare da contraltare il passivo nel risultato e un pugno di mosche tra le mani. Il Napoli è invece riuscito a sovvertire le sorti della sua domenica, attingendo dalle ampie risorse a sua disposizione.

Mister Gattuso ha letto con anticipo le difficoltà dei suoi ragazzi e non ha perso tempo nel rivedere interpreti e spartito rispetto al suo piano gara iniziale. Il 2-1 finale gli ha dato ampiamente ragione, per la gioia di noi tifosi e per il sorriso della classifica che, in attesa del ricorso al CONI su Juventus-Napoli, proietta gli Azzurri in solitaria al terzo posto in classifica.

La stagione entra gradualmente nel vivo. Riposiamo le ugole e prepariamoci a vivere giorni intensi. All’orizzonte, infatti, c’è la doppia trasferta di Milano e Roma in casa di Inter e Lazio.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

