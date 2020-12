Politica | 9 Dicembre 2020

Il Consiglio Comunale di Napoli si riunirà sul Bilancio di Previsione 2020/2022 domani 10 dicembre alle ore 10, in prima convocazione, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Una seconda convocazione sullo stesso ordine dei lavori è prevista per sabato 12 dicembre, sempre alle ore 10. Nell’ora precedente si svolgerà il question time.

La seduta non è aperta al pubblico.

La seduta sarà trasmessa in streaming sulle piattaforme web del Comune: la homepage e la pagina dedicata alla seduta sul sito www.comune.napoli.it, il canale YouTube comunenapoli (link http://goo.gl/L5XPwt) e la pagina Facebook del Comune di Napoli (https://goo.gl/aIBGpM).

Con numeri risicati e l’appoggio quasi certo di Forza Italia, il bilancio dovrebbe passare con il voto di una parte dell’opposizione. L’approvazione del bilancio deve arrivare entro il 13 dicembre, pena il commissariamento dell’ente.

