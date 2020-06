Dopo la pausa forzata dovuta al delicatissimo momento creato dal coronavirus, riprende l’attività della Giammarino Editore che riparte dall’uscita del quarto numero di “Q.M. – Questione Meridionale”, la pubblicazione di approfondimento trimestrale che completa la multimedialità della storica testata “Il Brigante“, che lo scorso dicembre 2019 ha compiuto i suoi primi venti anni di attività.

Una uscita non casuale, con una data, quella del 13 giugno, che fa riferimento alla riconquista del Regno delle Due Sicilie nel 1799 da parte delle truppe controrivoluzionarie, per la prima volta definite “Briganti” dall’invasore francese.

Una riconquista simbolica, ma anche un grido d’allarme ed una dichiarazione d’intenti perché, come recita il titolo della rivista, che a sua volta richiama l’editoriale del direttore Gino Giammarino, a noi popoli identitari del Sud e dell’Europa “…possono metterci la mascherina, ma non il bavaglio”.

Un numero ricchissimo con acute analisi economiche di Canio Trione, Michele Loglisci e Francesco Antonio Schiraldi; l’intervista al sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, assurto alle cronache per aver emesso una moneta complementare, dai forti richiami identitari, per venire incontro alle necessità della propria comunità nell’assenza dello Stato centrale.

Con un collegamento diretto, fa seguito l’articolo dell’economista Luigi Ruscello sull’ipotesi di una moneta virtuale da adottare proprio da parte dello Stato centrale per risanare la situazione interna senza ricorrere ai pericoli ed ai vincoli europei.

Si passa, poi, all’approfondimento storico-meridionalista con un ben bilanciato articolo del prof. Fernando di Mieri sulle dinamiche del 1799, seguito da una spiegazione sui movimenti della nobiltà dell’epoca a cura di Ettore d’Alessandro di Pescolanciano.

All’economista Giovanni Lepre, come sempre, il compito di indicare la strada del riscatto economico possibile per il Sud attualmente. Per la Politica, invece, Mauro Vaiani ci presenta la nuova formazione internazionale “Autonomia e Ambiente”, recentemente svelatasi in una convention tenutasi presso il Castello di Udine, la quale, partendo dalla Carta di Chivasso, ribadisce come “l’autogoverno sia un bisogno umano fondamentale di questo millennio”, mentre il giornalista Franco Cacciatore da Melfi pone l’attenzione sulla questione ambientale su cui si è più volte discusso durante il diffondersi della pandemia.

Il numero si chiude con articolo di Fabiana Gardini che lancia il grido d’allarme sui pericoli dell’imminente approvazione, da parte del Parlamento Europeo, della “Convenzione di Faro“.

Ricordiamo che, oltre agli autori degli articoli che compongono questo numero, la pubblicazione vanta nel Comitato d’onore, la presenza di Luigi Compagna, Jean-Noël Schifano, Eugenio Bennato, Gigi Di Fiore e Mimmo Falco.

QM – Questione Meridionale

N° 4 del giugno 2020

P.P. 96 – € 12,50

Abbonamenti

Annuale (4 numeri): € 50,00

Sostenitore: € 100,00 (in omaggio il contenitore in legno per i 4 numeri

Di Gruppo: € 40,00 (minimo 6 abbonamenti e consegna centralizzata in unica sede)

Il sommario del numero di giugno di Questione Meridionale

L’EDITORIALE

La mascherina si, il bavaglio no

Gino Giammarino

POLITICA

Autonomie e Ambiente,

una nuova rete politica per ripartire

Mauro Vaiani

AMBIENTE

Quando la natura si riappropria del pianeta terra

Franco Cacciatore

ECONOMIA

Il modello nordico è interamente fallito: tocca a noi

Canio Trione

Il nuovo socialismo finanziario

sarà disruptive per il vecchio capitalismo?

Francesco Schiraldi – Michele Loglisci

Per il rilancio post pandemia ridare centralità al sud

Gianni Lepre

L’INTERVISTA

Enrico Fratangelo

Redazione

È utile una moneta complementare?

Luigi Ruscello

IDENTITÀ

1799, lo “spartiacque”

Fernando di Mieri

L’autonomismo oligarchico del patriziato e dei baroni nel Regno

Ettore d’Alessandro di Pescolanciano

CULTURA

La Convenzione di Faro

Toccato il fondo, attenzione alla botola

Fabiana Gardini

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il