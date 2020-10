Sport | 14 Ottobre 2020

Il Giudice Sportivo si è finalmente espresso sulla mancata disputa di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre, infliggendo la sconfitta al tavolino per 3-0 agli Azzurri con annesso un punto di penalizzazione in classifica. Secondo il dispositivo di sentenza emesso dal dott. Gerardo Mastrandrea, i provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità sanitarie locali partenopee non sarebbero incompatibili con le norme delineate dal Protocollo sanitario della FIGC, rendendo pertanto possibile il regolare svolgimento dell’incontro programmato a Torino poco più di dieci giorni fa.

In virtù di ciò – spiega il Giudice Mastrandrea – risulta non configurabile la fattispecie della c.d. “causa di forza maggiore”.

Nella sentenza, però, viene specificato come la decisione verta esclusivamente sul rispetto delle norme sportive, essendo preclusa in questa sede ogni valutazione – si legge – “sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività”.

Come ampiamente prevedibile, il Napoli presenterà quasi certamente ricorso contro tale decisione.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il