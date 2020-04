Attualità | 4 Aprile 2020

Come vi avevamo anticipato ieri, è proprio la Costa Mediterranea la nave che il governatore Vincenzo De Luca non vorrebbe far sbarcare nel porto di Napoli. Ce lo conferma, da bordo, uno dei membri dell’equipaggio, che abbiamo contattato per capire qual è la situazione sia sanitaria che di vivibilità sulla nave. Naturalmente non riveleremo il suo nome, per tutelarlo da eventuali provvedimenti dal momento che la Costa non gradisce che il personale parli di cosa accade sulle sue navi.

Anzitutto la foto che vedete non è casuale: ci arriva dal mare davanti alla Sicilia, proprio dalla Costa Mediterranea che attualmente si aggira davanti all’Isola. Gli uomini di mare che da 20 giorni non vedono che il mare, vorrebbero poggiare i piedi a terra. Chi invece vicino al mare abita, chi scrive, è in crisi da astinenza, perché da 20 giorni non mette il muso fuori la sua casa al primo piano, senza panorama.

Ce lo diciamo al telefono, sorridendo del paradosso, e Mario – nome immaginario – subito mi invia lo scatto che vedete. Poi iniziamo a parlare della situazione a bordo della Costa Mediterranea. Tranquillissima dal punto di vista sanitario, agitata dal punto di vista dei destini di questi 781 membri di equipaggio dei quali 113 italiani. Tra questi il nostro uomo, raggiunto telefonicamente tramite un contatto in comune.

“Siamo partiti dalle Mauritius il 15 marzo e da quel momento ci hanno messo in isolamento. I membri dell’equipaggio sono nelle cabine passeggeri da quel giorno e il personale medico di bordo ci misura la febbre quotidianamente. Dal 15 nessuno dell’equipaggio ha avuto sbalzi di temperatura. Sono passati 20 giorni e da 20 giorni giriamo per mare ininterrottamente. Ci hanno detto che il 9 aprile saremmo arrivati a Napoli, anche se ora leggiamo che il governatore della Campania si sta opponendo. Ma qua a bordo non c’è nessun problema, stiamo tutti bene. I pochi che lavorano, tra pulizia e cucine, lo stanno facendo con tutta la sicurezza possibile, con guanti e mascherine, disinfettando ogni giorno in via precauzionale, la nave. Vogliamo rientrare, abbiamo le famiglie a casa.. tra l’altro ci sono anche diversi napoletani a bordo”.

“Disponibili a quarantena o tamponi, ma fateci sbarcare”

“Noi – continua Mario – siamo disposti a sottoporci a qualsiasi soluzione, a farci i tamponi tutti (anche se sappiamo che non si sono fatti nemmeno a medici e infermiere, aggiunge), a vivere una nuova quarantena… ma fateci sbarcare. Sono 20 giorni che stiamo a mare, è chiaro che stiamo bene, focolai qui su non esistono nè possono esistere. Siamo stati sempre in acqua, senza mai fermarci nè sbarcare, non abbiamo avuto nessun contatto con l’esterno. Siamo partiti il 15 dalle Mauritius senza fermarci mai, senza fare scali. L’unica sosta ce l’hanno fatta fare a largo per i rifornimenti: ma anche qui non abbiamo avuto nessun contatto con altre persone. Siamo stati alcuni giorni a largo di Creta, navigando lentamente, ma c’era una tempesta e ora siamo quasi sotto la Sicilia. A noi hanno sempre detto che saremmo sbarcati il 9 a Napoli in queste settimane. Voglio poi dirvi che a bordo ci sono tanti ragazzi, di 25-26-27 anni… insomma, la maggior parte dell’equipaggio è giovane e vuole tornare a casa, alcuni hanno i genitori anziani e ovviamente hanno a cuore la tutela di padre e madre… per questo ripeto, siamo disposti a fare qualsiasi cosa, anche se non ce n’è bisogno perché la situazione sanitaria è tranquillissima. E la compagnia ci coccola, ci tratta comunque come figli, ci fanno tutte le delicatezze possibili, mangiamo in camera e tra noi scherziamo in chat dicendoci che stavolta la crociera la stiamo facendo noi. Ma questo fatto che ci arriva la voce, lo abbiamo letto sui giornali, che non ci fanno sbarcare a Napoli o che faranno sbarcare solo gli italiani lo troviamo allucinante. Siamo tutti esseri umani. E poi proprio Napoli? Io personalmente amo i napoletani e penso che da sempre Napoli sia la città più aperta al mondo…Come si fa a dire certe cose? A non far sbarcare anche gli altri organizzando voli per farli rientrare a casa propria?

Forse oggi il ritorno al buffet

“Stiamo talmente bene – continua Mario – che forse da oggi ci fanno mangiare a gruppi, distanziati, al buffet, proprio perché non abbiamo riscontrato nessun problema. E’ tutto molto tranquillo. Lo ripeto: siamo disposti a tutte le misure, a sottoporci a controlli o a un’ulteriore quarantena… basta che ci facciano sbarcare. Io sono a bordo da un paio mesi, ma c’è addirittura chi naviga da 5-6 mesi… e senza alcun problema di salute, senza febbre nè tosse… Spero che la gente di Napoli possa stare davvero serena…”.

Lucilla Parlato

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il