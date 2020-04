Attualità | 19 Aprile 2020

Spazio ultima frontiera diario domestico quarantenale.

Ore 7,00 appiccicata di tuono con runner che ogni giorno corre sotto casa mia.

Ebbene si: mentre tante famiglie impazziscono per tenere i figli a casa, nella civilissima Chiaia, il furbo di turno, in una esternazione di puro egoismo e senso di superiorità nei confronti della legge non rinuncia al running quotidiano.

Vorrei fare finta di niente come tanti abitanti del quartiere in cui vivo e continuare ad annaffiare le piante del mio balcone al primo piano, ma non resisto: gli faccio notare quanto il suo comportamento sia incivile, inopportuno e pericoloso.

Siamo tutti sulla stessa barca, in trincea come qualcuno ha detto e chi sgarra si sente un astuto e quasi eroico disertore. Ma è tutt’altro.

Invece di sparire in un mare di vergogna, infatti, il runner compulsivo torna indietro, si ferma sotto il balcone e dice che nessuno può dirgli niente: abita nei paraggi e vai a dimostrare che non è andato a buttare l’immondizia correndo.

A parte che le sette del mattino non è un orario contemplato per gettare l’immondizia, soprattutto con l’aumento della temperatura: il conferimento dei rifiuti non è un atto che prevede giri di corsa reiterati, attorno all’isolato, effettuati tra l’altro in pessimo stile podistico.

Ma il bello deve ancora arrivare: a sostegno della legittimità del suo agire il runner afferma di essere un medico, uno di quelli che combattono il virus e fanno i tamponi e aggiunge anche di essere medico legale e quindi padrone della legge e dei sistemi per aggirarla. Gli facciamo notare, non gentilmente, che non esiste una deroga all’attività sportiva all’aperto, nemmeno per i medici. Niente. Sembra di essere in presenza di uno degli ingegnosi cattivi affrontati dal tenente Colombo.

Mi minaccia di denuncia perché di fronte alla palesazione di un individuo così amorale il sangue mi batte nelle tempie e gli esplicito il profondo disgusto e disprezzo che provo verso di lui definendolo un “coglione pericoloso”.

Ma quello che lascia l’amaro in bocca, nonostante io abbia ampiamente sfogato e articolato la mia rabbia, è proprio il ricorso al sotterfugio per aggirare la legge e l’inesistente senso di comunità da parte di una persona che dovrebbe essere in prima linea affinché ciascuno adotti, in prima persona, comportamenti responsabili che tutelino l’interesse generale.

Rivedo nel runner lo specchio di tanta ipocrisia con la quale chi ha una coscienza moralmente sana deve fare i conti quotidianamente.

Politici che brindano e vantano successi inesistenti mentre nelle loro regioni si continua a morire come mosche per la paura di perdere quattrini. Decisioni tardive in nome del Dio denaro che hanno impedito serie misure preventive di tutela della salute pubblica. Gli stati che stanno uscendo meglio dall’epidemia, si sono mossi subito in maniera seria e coordinata con immediati screening volti a tracciare le reti di contagio e isolarle, pratiche che in Italia nemmeno si prendono in considerazione.

Se medici e sanitari sono tra i più colpiti dal virus e lottano in strutture inadeguate con la scarsità di mezzi e strumenti di basilare protezione personale, da qualche parte ci saranno pure delle responsabilità.

Il runner insomma, in quanto individuo amorale, starebbe in ottima compagnia di coloro i quali cantano inesistenti vittorie frutto del “modello Italia” invece di domandarsi come mai il Ministero della sanità, vista la situazione cinese e gli stretti legami col paese asiatico, non si sia mosso per tempo evitando quantomeno che gli ospedali diventassero i primi focolai di contagio.

In Italia abbiamo gli arsenali pieni ma mancano mascherine, tamponi e respiratori.

Al runner ho fatto notare che col suo stipendio di medico potrebbe permettersi di comprare un tapis roulant e allenarsi in casa.

E penso a chi vive in otto, stipati in un basso, e segue le regole, con i fucili dei media mainstream perennemente puntati addosso, senza cercare miserabili sotterfugi per aggirare le norme del vivere civile in una comunità in guerra.

Federico Hermann

