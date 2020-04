Il tianiello di Enrico Lombardi (Lombardi 1892)

In questi giorni ci manca tanto portarvi in giro tra ristoranti, pizzerie e pasticcerie della nostra città, e sappiamo quanto vi mancano quei piatti della tradizione, quelle pizze, quei dolci. Abbiamo deciso così di chiedere ai nostri amici del mondo del food napoletano di inviarci delle video ricette di piatti tipici che propongono di solito nei loro locali, soprattutto richiamando la settimana della Pasqua. Dei video semplici, direttamente dalle cucine delle loro case, magari con i bimbi in sottofondo, senza divise o giubbe, semplicemente condividere con tutti voi passione e maestria. Appuntamento ogni giorno alle 11, a partire da oggi. Questa è la prima video ricetta: "Il tianiello" di Enrico Lombardi della Pizzeria Ristorante Lombardi 1892 a Via Foria. Tutta per voi 💙

