Agroalimentare | 6 Aprile 2020

In questi giorni ci manca tanto portarvi in giro tra ristoranti, pizzerie e pasticcerie della nostra città, e sappiamo quanto vi mancano quei piatti della tradizione, quelle pizze, quei dolci.

Abbiamo deciso così di chiedere ai nostri amici del mondo del food napoletano di inviarci delle video ricette di piatti tipici che propongono di solito nei loro locali, soprattutto richiamando la settimana della Pasqua.

Dei video semplici, direttamente dalle cucine delle loro case, magari con i bimbi in sottofondo, senza divise o giubbe, semplicemente condividere con tutti voi passione e maestria.

Appuntamento ogni giorno alle 11.

Questa la terza video ricetta: Il tortano di Marco Pellone della Pizzeria Ciro Pellone alla Logetta

Vi ricordiamo che per l’impasto c’è bisogno di

700ml acqua

1kg farina 00 medio forte

4/5 g lievito

30g sale

Lievitazione 24 h tra frigo e ambiente

Per la farcitura

80 g sugna

150g pecorino e romano

150g cicoli

150g salame

4 uova

100 g mortadella

150 g provolone

Pepe q.b.

Cottura 45 min 180 gradi statico

Ma attenzione ogni forno domestico è diverso quindi controllate sempre, in fondo come si dice a Napoli : “chi guarda o suoi non fa mai male “

Il tortano di Marco Pellone La terza video ricetta dei nostri amici del mondo del food napoletano: Il tortano di Marco Pellone della CIRO PELLONE PIZZERIA.Tutta per voi 💙 Posted by Identità Insorgenti on Thursday, April 2, 2020

Valentina Castellano

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il