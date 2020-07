Attualità | 15 Luglio 2020

Come se non bastassero gli eventi degli ultimi mesi, arrivano puntuali come implacabili mannaie i dati Istat relativi all’anno 2019, i quali certificano il declino demografico della Campania nell’ambito del più ampio processo di desertificazione del Mezzogiorno.

La Campania

A fronte di una drastica diminuzione del tasso di natalità (8,1% a fronte di un tasso di mortalità del 9,3%), si accompagna un indice migratorio negativo di -3,8 sul versante interno ed un tasso di crescita naturale (il rapporto tra il saldo naturale dell’anno e la popolazione media, moltiplicato per 1000) di -1,2 e soprattutto un tasso di crescita totale (il rapporto tra il saldo totale dell’anno e la popolazione media, moltiplicato per 1.000) di -5,1.

Un quadro desolante nel quale, prendendo sempre come riferimento il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019, abbiamo un saldo complessivo (derivante dalla somma tra saldo naturale, saldo migratorio e saldo per altri motivi) pari a -29,685 mila unità, certificando cosi il preoccupante calo di popolazione nella regione.

Un trend che interessa l’intero Mezzogiorno

A fare compagnia alla Campania ci sono tutte le regioni meridionali, con valori negativi anche in merito alla mobilità nazionale, dove ormai è consolidata da anni la tendenza di spostamento verso i territori del Centro e del Nord Italia. I primati negativi, in termini di perdita della popolazione, restano del Molise (-1,14%), della Calabria (-0,99%) e della Basilicata (-0,97%), le quali confermano i trend nefasti delle precedenti statistiche. In tutto il Mezzogiorno, secondo i dati elaborati dall’ISTAT, è come se in un solo anno fosse stata cancellata una città grande quanto Reggio Calabria. Il tutto, naturalmente, nell’indifferenza della politica nazionale.

