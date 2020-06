Libri | 19 Giugno 2020

Si è spento oggi il romanziere di Barcellona, il catalano Carlos Ruiz Zafón. E’ morto nella sua casa di Los Angeles a causa del cancro al colon contro il quale combatteva da due anni. Ruiz Zafón, 55 anni, è stato uno degli autori più letti e ammirati in tutto il mondo nei primi due decenni del 21 ° secolo. Ma soprattutto aveva rappresentato più di ogni altro, in questi 20 anni, l’identità della città dove era nato, Barcellona. Ogni suo libro è una sorta di mappa letteraria della sua città. Piena di freschezza e mistero, piena di sorprese e storia e così simile, con il suo orgoglio identitario, alla città da cui scriviamo, Napoli, qualche volta anche citata nei suoi libri più noti.

Aveva sentito i primi sintomi in un viaggio a Londra nel gennaio 2018, Ruiz Zafòn, e volle così sottoporsi a cure negli Stati Uniti, dove risiedeva regolarmente. Ha lottato per due anni contro la malattia

Era stato consacrato a livello internazionale con The Shadow of the Wind, “L’ombra del vento” scritto nel 2001, che con oltre quindici milioni di copie vendute è considerato il romanzo spagnolo più diffuso dopo Don Chisciotte .

Dopo aver conquistato la Spagna con il “passaparola”, il suo decollo internazionale è stato travolgente: in Germania aveva tra i suoi fan più affezionati il ministro degli Esteri Joschka Fischer. L’ombra del vento è un caso unico, uno di quei libri rari che portano molte persone che non leggono, a leggere.

Tradotto nelle principali lingue, Ruiz Zafón è diventato un best seller regolare con le sue opere successive in paesi come Italia, Stati Uniti, Australia o Cina. Ha ricevuto riconoscimenti in tutta Europa come quello del Lara Foundation, il premio per il miglior libro straniero pubblicato in Francia, il “libro da ricordare 2004” dalla Biblioteca pubblica di New York o dall’Ordine al merito letterario di Bjornson in Norvegia.

I librai e i bibliotecari di ogni provenienza hanno riconosciuto la sua influenza e il suo contributo.

L’ombra del vento costituisce la prima puntata della Tetralogia del Cimitero dei Libri Dimenticati , uno spazio mitico presumibilmente incastonato nel cuore del Raval, un grande labirinto di volumi dimenticati, o in pericolo, o che nessuno vuole leggere.

Lo scrittore è stato ispirato da un vecchio negozio di libri che aveva visitato nella periferia di Los Angeles. Colpito dalle loro dimensioni e dalla loro oscurità polverosa, decise di trasferirne uno nella sua città natale.

I quattro romanzi della tetralogia – hanno seguito The Angel’s Game, 2008; El prigioniero del cielo , 2011 e El laberinto de los espíritus, 2016, tutti pubblicati dalla casa editrice Planeta – compongono una complessa trama gotica ambientata in una Barcellona buia e letteraria dagli inizi del 20 ° secolo ai giorni nostri. E propongono una grande riflessione sul ruolo del libro e sull’incidenza della letteratura popolare proprio in un momento chiave della rivoluzione internazionale nelle abitudini e nelle tecnologie di lettura.

Insieme costituiscono un’impresa narrativa ventenne monumentale, ricca virtuosismo strutturale e grandi personaggi: Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres, il tormentato Julián Carax , Nuria Monfort, Alicia Gris, la famiglia Aldaya, ci hanno regalato per due decenni atmosfere magiche, prospettiva umanista, dialoghi acuti, umorismo, amore per Barcellona e amore per il libro.

Il successo internazionale di queste storie ha portato lo scrittore anche a proporre una guida su Barcellona vista da lui, e firmata da Sergi Doria: un percorso letterario attraverso le sue tappe, l’Arc Street Teatre verso Avenue Tibidabo e Park Guell.

L’iniziativa dell’editore Penguin USA, che nel 2014 ha lanciato una serie speciale e limitata di ventisei “classici perenni” con copertine disegnate dall’artista Jessica Hische, dà un’idea del suo carattere classico contemporaneo . Ciascuno riproduceva la lettera corrispondente al cognome di un autore. A era per Jane Austen, B per Charlotte Brönte, F per Flaubert, H per Assia, J per Joyce, M per Melville, P per Proust … Tra i pochi autori viventi, I per Ishiguro, R per Rushdie e la Z, per Carlos Ruiz Zafón, da cui è stato recuperato, ovviamente, The Shadow of the Wind , nella traduzione inglese di Lucia Graves.

Carlos Ruiz Zafón è stato anche autore di numerose opere di letteratura giovanile, scritte prima di The Shadow of the Wind, che attualmente sono richieste per la lettura nelle scuole di diversi paesi. Ha raccolto i primi tre (Il principe della nebbia, Il palazzo a mezzanotte e Le luci di settembre ) sotto la direzione della trilogia della nebbia, a cui fa seguito il romanzo Marina . Nel volume Barcelona Gothic, pubblicato da Libros de Vanguardia, ha compilato alcune delle sue storie sparse.

Nato a Barcellona nel 1964, il compianto autore ha studiato al collegio dei Gesuiti a Sarrià e ha iniziato a scrivere da adolescente. Il suo primo romanzo fu portato all’editore di Cento anni di solitudine, Francisco Porrúa, che non lo pubblicò ma lo incoraggiò a continuare a scrivere.

Ha studiato scienze dell’informazione e successivamente ha lavorato in importanti agenzie pubblicitarie come Ogilvy o Tandem / BBDO. Nel 1993 ha vinto il Premio Edebé per la letteratura giovanile con Il principe della nebbia e, attratto dal mondo del cinema, ha deciso di stabilirsi a Los Angeles, una città che in diversi periodi si è alternata alle sue residenze a Barcellona e ai suoi “tour” internazionali.

Sposato con MariCarmen Bellver – con la quale formarono “una nazione di due”, secondo la dedica che appare in The Angel’s Game – Carlos Ruiz Zafón aveva perso i genitori e il suo unico fratello.

Su tuo espresso desiderio non ci sarà alcuna cerimonia d’addio a Los Angeles o Barcellona.

Marta Giuliani

