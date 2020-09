Spettacolo | 6 Settembre 2020

Ci ha lasciati nella giornata di ieri Gigi Imperatrice, fratello maggiore di Edoardo, con cui fondò il duo comico dei “Fatebenefratelli”. Figli d’arte, il duo ebbe un grande successo televisivo e cinematografico a partire dagli anni ’80. Numerosissime le partecipazioni in programmi di successo come “Domenica in”, “Pronto, Raffaella?” e “Napoli prima e dopo”. Per un lungo periodo fecero parte stabilmente della compagnia del Bagaglino. Molto intensa anche la carriera cinematografica, di cui restano memorabili le interpretazioni in “Così parlò Bellavista” al fianco di Luciano De Crescenzo e con Renzo Arbore in “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”

Uomo di grande cultura, rappresentante di quella tradizione napoletana che sempre più rischia di scomparire, Gigi Imperatrice si porta con sé uno degli ultimi baluardi identitari di questa città. Al fratello Edo ed alla sua famiglia va il cordoglio della redazione di Identità Insorgenti.

