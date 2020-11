Teatro | 2 Novembre 2020

«Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso…»

(Gigi Proietti)

Se n’è andato nella notte Gigi Proietti: questo 2020 maledetto si porta via un altro caposaldo, uno dei più grandi artisti, un immenso protagonista, che esce dalla storia per entrare nel mito.

Proietti è stato e sarà per sempre un punto di riferimento a livello globale della storia dell’Arte Drammatica, intesa come arte della recitazione e capacità istrionica di ammaliare il pubblico e attirarne l’attenzione, come recitava il suo più noto spettacolo teatrale: “A me gli occhi, please”. Un attore è riuscito a rappresentare con garbo e delicatezza, ma anche energico vigore, la complessità e al tempo stesso il piacevole impegno del saper stare sul palcoscenico.

Una carriera enorme e variegata quella di Proietti: dal cinema alla tv e soprattutto il teatro, dalla “romanità per eccellenza” e Petrolini a Shakespeare e Brecht. E poi doppiatore di Robert De Niro, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone (suo l’indimenticabile urlo “Adriana!” nel primo capitolo della saga di Rocky). In 60 anni di “servizio permanente” per la recitazione ha regalato prove straordinarie e forse quella più famosa e amata non è la più prestigiosa: ma Febbre da cavallo è un cult e le mandrakate di Bruno Fioretti hanno regalato a Proietti, attore popolare e colto allo stesso tempo, come i più grandi, un posto nella storia del grande schermo italiano. A me gli occhi please è stato invece un successo con pochi precedenti per il teatro, così come IlCommissario Rocca, 20 anni dopo, ha decretato il trionfo dell’attore nel campo delle fiction tv. Ha amato Roma come pochi, tanto da regalare alla sua città addirittura un teatro, il Globe Theatre, di cui è stato fondatore e direttore artistico fino all’ultimo.

Gli esordi con Cobelli, il suo insegnante di teatro

Gigi Proietti si avvicinò al teatro durante gli anni universitari. Iscrittosi per caso al Centro Teatro Ateneo, fu allievo di personaggi di spicco come Arnoldo Foà, Giulietta Masina e Giancarlo Sbragia. «La mattina frequentavo le lezioni, il pomeriggio provavo all’Ateneo, la sera cantavo nei locali notturni. Gli esami non finivano mai» raccontò di quei tempi, in cui per mantenersi imparò a suonare e cantare. Il suo debutto avviene nel 1963 all’Arlecchino di Roma con lo spettacolo Il Can Can degli italiani, diretto dal suo insegnante di teatro Giancarlo Cobelli.

A partire dal 1964 ricopre ruoli di contorno sul palcoscenico con il Gruppo Sperimentale 101 sotto la direzione di Antonio Calenda, dallo stesso Cobelli e anche con Andrea Camilleri, non ancora diventato celebre come scrittore. Il suo primo ruolo lo recita all’aperto, travestito da upupa, nella rappresentazione de Gli uccelli di Aristofane (1964) diretto da Giuseppe Di Martino. Dal 1968 ottiene ruoli da protagonista in diversi spettacoli messi in scena dal Teatro Stabile de L’Aquila, tra cui Il dio Kurt di Alberto Moravia e Operetta di Witold Gombrowicz.

Proietti già a quattordici anni viene scritturato al cinema come comparsa nel film Il nostro campione, diretto nel 1955 da Vittorio Duse, seguita poi nel 1964 da un altro piccolo cameo in Se permettete parliamo di donne del maestro Ettore Scola. Tuttavia è nel 1966 che debutta contemporaneamente sul grande e piccolo schermo. In ogni caso il suo primo ruolo, per una curiosa coincidenza, è quello di un maresciallo dei carabinieri, lo stesso che trent’anni dopo lo porta alla grande notorietà. Nei titoli di testa dei primi film è accreditato come Luigi Proietti. Al cinema lo vediamo in un episodio de Le piacevoli notti nel 1966, e in ruoli più corposi in Lo scatenato, La matriarca e Una ragazza piuttosto complicata. Tinto Brass è il primo regista a valorizzarlo con un ruolo da protagonista nel suo film L’urlo del 1968, presentato in concorso al Festival di Cannes.

In televisione esordisce nello sceneggiato I grandi camaleonti (1964), diretto da Edmo Fenoglio. Insieme a Ugo Gregoretti compare in ruoli soddisfacenti, come quello del truffatore Alfred Jingle ne Il Circolo Pickwick (1967), trasposizione dell’omonimo romanzo di Charles Dickens, dove compone e canta anche la sigla finale, La ballata di Pickwick. Proprio durante le sedute di registrazione di questa canzone, incontra un giovane di Poggio Bustone, che in quel brano suona la chitarra, musicista sotto contratto con la casa discografica Ricordi e destinato alla grande notorietà, Lucio Battisti. Sarà il loro primo e ultimo incontro, ricordato in seguito dallo stesso Proietti in un’intervista durante una trasmissione celebrativa sul cantante.

Tuttavia il primo, inaspettato successo arriva nel 1970, quando viene improvvisamente chiamato a sostituire Domenico Modugno, ufficialmente a causa di un incidente capitatogli (ma ufficiosamente, sembra, a causa di dissapori con l’autore e co-protagonista della commedia, Renato Rascel) nella parte di Ademar nella commedia musicale di Garinei e Giovannini Alleluja brava gente: «”Una botta di fortuna. Lì capii che si poteva coniugare il teatro lucido con la qualità artistica: il cosiddetto teatro popolare”»

I dieci anni successivi sono pieni di ruoli più o meno di spicco in numerose opere teatrali e anche cinematografiche. Alcuni tra i titoli più importanti ai quali ha contribuito in questi anni sono Le piacevoli notti, L’urlo, Il circolo Pickwick, Alleluja brava gente e Brancaleone alle crociate. In questi anni inizia anche la sua esperienza come doppiatore, che vede come primo personaggio il gatto Silvestro dei cartoni animati.

Gli anni ’70 e ’80 e Mandrake a cinema

Gli anni ’70 iniziano con le prime comparizioni sul piccolo schermo è è il 1976 è l’anno della vera e propria consacrazione di Gigi Proietti come uno dei protagonisti dello spettacolo del ‘900. Prima scrive e mette in scena uno spettacolo tutto suo, dal titolo A me gli occhi, please che ha un successo enorme, tanto che verrà replicato fino al 2000; poi partecipa al film di culto Febbre da cavallo, nel quale interpreta lo scommettitore Mandrake, uno dei suoi ruoli più celebri. Nello stesso anno doppia anche un altro personaggio di culto del cinema: Rocky.

Nel 1978 assume la direzione del Teatro Brancaccio di Roma dove fonda il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche per giovani attori, facendo da mentore a Enrico Birgnano, Giorgio Tirabassi, Francesca Reggiani, Gabriele Cirilli e molti altri.

Gli anni ’80 non sono meno pieni per l’attore. Nel 1980 partecipa al film Non ti conosco più amore e a uno sceneggiato televisivo dal titolo Fregoli. L’anno successivo è impegnato, insieme a Loretta Goggi, nella commedia musicale Stanno suonando la nostra canzone. Nel 1983 avviene il debutto come conduttore televisivo, prende infatti il posto di Corrado alla guida del varietà Fantastico 4, che però non ottiene il successo sperato.

Gli anni ’90 e 2000

Il suo debutto come regista televisivo avviene nel 1990 grazie a una delle prime sitcom intitolata Villa Arzilla, ambientata in una casa di riposo nella quale recitano numerosi attori del passato tra cui Giustino Durano e Marisa Merlini. Nel 1992 è il protagonista della serie tv Un figlio a metà e presta la voce al Genio della lampada nel film Disney Aladin. Il 1996 è però l’anno che gli regala un successo strepitoso grazie alla serie tv Il maresciallo Rocca. La serie andrà avanti per cinque stagioni fino al 2005, e si concluderà con una miniserie di due puntate dal titolo Il maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia.

Nel 2002 torna al cinema con il sequel del film che l’aveva reso celebre, Febbre da cavallo – La Mandrakata, diretto da Carlo Vanzina. Nel 2003 da un’idea di proietti nasce a Roma il Silvano Toti Globe Theatre, teatro elisabettiano che ricopia fedelmente il Globe di Londra. La prima opera ad andare in scena Romeo e Giulietta. In questi anni sono molte le collaborazioni con i fratelli registi Vanzina, partecipa infatti ai film Un’estate al mare, Un’estate ai Caraibi e La vita è una cosa meravigliosa. Nel 2010 interpreta San Filippo Neri nella fiction Preferisco il Paradiso e nel 2011 recita in Box office 3D – Il film dei film di Ezio Greggio.

Tra il 2014 e il 2015 partecipa come giudice a due talent show, prima La pista condotto da Flavio Insinna e poi Tale e quale Show, di Carlo Conti. Nel gennaio del 2017 conduce il varietà Cavalli di battaglia, dopo molti anni dall’ultima esperienza come conduttore.

Nella sua carriera ha pubblicato anche due libri, il primo nel 2013 con il titolo Tutto sommato qualcosa mi ricordo e il secondo nel 2015 intitolato Decamerino. Novelle dietro le quinte.

Anche Napoli lo piange: un amore che ricambiava

Proietti era molto legato a Napoli, la amava profondamente, anzi si definiva napoletanofilo: “Ho un’antica e profonda venerazione per Napoli. Che dire della lingua, che avrei voluto imparare alla perfezione, cosa però impossibile. Ma qui ho fatto tutto il mio teatro. Vi sono legato”.

Nel 1977 aveva incontrato Eduardo de Filippo: l’ormai anziano artista ne era rimasto folgorato. Con Pino Daniele, di cui era amico, era solito trascorrere i capodanni assieme ed ebbe parole di sincero dolore quando sparì. A Totò dedicò uno spettacolo. Perché un grande attore come lui non poteva non confrontarsi con la scena teatrale partenopea e con la cultura made in Napoli. Al punto che si definiva “un napoletano mancato”.

Appena due anni fa era venuto per l’ultima volta qui a Napoli, dove in genere riempiva sempre i teatri che lo ospitavano, stavolta per ricevere due i premi nazionali, quello speciale del Presidente della Repubblica, nell’ambito delle Maschere del Teatro Italiano al Mercadante, e il «Concetta Barra-Isola di Procida». Tanto basta per raccontare il filo rosso che lo univa alla nostra terra.

Attraversatore e narratore di mezzo secolo

Proietti ha attraversato la scena teatrale e cinematografica e fu definito l’erede di Fregoli e del grande Ettore Petrolini: riusciva a passare rapidamente da un personaggio all’altro con monologhi e fantasiose quanto geniali parodie, anche cantate, di chansonnier e di interpreti noti o soggetti frutto della sua fervida fantasia; oppure come protagonista di opere teatrali della cultura popolare classica, o ancora del teatro non solo italiano, ma anche straniero, da Moliere a Shakespeare. E che dire della caleidoscopica serie di personaggi indimenticabili in pellicole nelle quali fu diretto da registi di fama internazionale, o gli sceneggiati in cui emergeva la sua bravura, entrando nelle case degli italiani anche negli abiti da ufficiale dei carabinieri, rendendo lustro ad un’arma troppo spesso presa di mira da freddure e battutine? E poi, il doppiaggio, un’arte in cui la sua vocalità dimostrava di piegarsi docilmente a ogni esigenza, dal prestarsi a dare voce a grandi attori americani, ma pure a rendere la giusta intensità per rendere credibili draghi parlanti o maghi apparsi dalla lampada della fantasia disneyana. Lo scorso anno si prestò a prender parte alle trasmissioni divulgative della TV nazionale al fianco di Alberto Angela, per narrare in versi la bellezza della Città Eterna. Ma l’ultima mandrakata ci ha colto di sorpresa: un’uscita di scena temuta da tempo, a causa dei suoi problemi di salute, quelli di un cuore generoso che non si è mai negato al suo pubblico.

Un Maestro ed un signore della scena, che ha avuto modo di trasmettere un’eredità antica, quella del Teatro Classico e della Commedia dell’Arte, piegandoli e ricostruendoli secondo le esigenze dei nuovi tempi ed alle moderne tecniche visive, per eternare personaggi e forme con una maestria e una semplicità come solo i più grandi artisti sanno fare.

Ciao, Gigi, dolce affabile istrione, grazie dei sogni e di tanta bellezza. Ci mancherà il tuo sorriso bonario, la voce calda e pastosa, e quel modo tutto tuo di renderci protagonisti insieme a te, facendoci salire in scena al tuo fianco per raccontarci un mondo di sogno, capace di farci dimenticare per qualche attimo, la crudezza di questa vita e le sue difficoltà. Di questi tempi ci mancherai ancora di più.

(ha collaborato Sergio Valentino)

