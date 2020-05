Attualità | 6 Maggio 2020

E’ di un morto e due feriti (dei quali uno in gravi condizioni) il bilancio della violenta esplosione avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 16 nello stabilimento Adler Plastic di Ottaviano (Napoli), appartenente al colosso del settore di componentistica guidato da Paolo Scudieri. La vittima, il 55enne Vincenzo Lanza, è stato estratto dalle macerie del capannone insieme con suoi due colleghi, uno dei quali è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico nell’ospedale civile di Nola ed è in gravi condizioni (l’altro operaio, con ferite più lievi, è al Cardarelli di Napoli). Vincenzo Lanza, invece, non ce l’ha fatta. Pubblichiamo un post su Ottaviano e Vincenzo di Alfonso De Vito.

Lasciate stare la storia antica, le origini romane e il castello mediceo. E’ un paese di cafoni, Ottaviano. Non nel senso trash del termine, ma in quello originario, etimologico di un paese di zappatori, di contadini, come in gran parte dell’entroterra vesuviano nella prima metà del secolo scorso, prima che arrivasse la cosiddetta “civiltà dei consumi”.

Zappatori come mio nonno prima di cercare l’America. Gente testarda e tosta che si curvava la schiena nei campi che si inerpicano lungo le pendici del Vesuvio. Paesani legati alla famiglia e sospettosi dei cambiamenti, anche perchè spesso non gli dicevano bene.

Gente ca nun se scorda ‘a mamma come aggiungerebbe Mario Merola. Una cultura contadina di cui ancora resistono tracce e tradizioni. Poi sono arrivati anche gli insediamenti industriali, gli anni ’60 e i primi anni ’70, gli anni dell’entusiasmo politico, delle lotte sociali, perchè incredibilmente è successo anche questo.

E poi il tritacarne della NCO che fagocitava tutto, il partito armato della criminalità organizzata che prometteva l’ascensore sociale che la politica non aveva saputo garantire. Insieme ai finanziamenti per far decollare il polo commerciale con San Giuseppe Vesuviano. E l’avvio della grande speculazione sui rifiuti con l’ex sindaco Salvatore la Marca, amico d’infanzia di don Raffaele ma anche padrino di Mario Fabbrocino, il boss di San Gennaro che lo ha sostituito negli interessi sul territorio.

Gli anni in cui dire che eri di Ottaviano suonava un pò come oggi se spieghi che vieni da Casal di Principe. In cui anche fare il consigliere comunale poteva essere un mestiere a rischio. Il rischio di essere ammazzati.

Come il socialista Pasquale Cappuccio o il comunista Mimmo Beneventano, trucidato per essersi opposto alla speculazione edilizia nel parco nazionale del Vesuvio. Sembra passato un secolo. I poteri camorristici si sono inabissati, le discariche sono passate dalle speculazioni e gli abusi della camorra a quelli dello Stato continuando a pagare dividendi alle famiglie di sempre.

Nel centro del paese si è stabilizzato un ceto medio impiegatizio e commerciale, mentre tutto intorno, tra Palma Campania e San Gennaro, sono disseminate come funghi le fabbrichette tessili in cui alla manodopera autoctona, fatta quasi sempre di donne sottopagate, si è sostituita quella dei migranti bengalesi e cinesi, ancora più sottopagati. E in parte lo stesso è successo coi padroni. Un settore flessibile e reattivo agli eventi. Le mascherine che ci regala la regione Campania ora si producono qua, in deroga ai requisiti standard. Per l’emergenza, of course.

Una cosa però non è cambiata: è un territorio in cui domina il conformismo pubblico e la rabbia resta privata. Salvo esplodere all’improvviso come nel 2011, nella rivolta lunga un mese contro le discariche nella vicina Terzigno.

Non è sorprendente che in queste zone il sindacato non sia mai stato forte, nemmeno quando faceva il sindacato, figurarsi ora che sono spesso mere agenzie di servizi.

Non conoscevo Vincenzo Lanza e di lui mi resta impresso lo sguardo postato pochi giorni fà sui social network.

Malinconico come un presentimento. Sarei sorpreso però di scoprire che alla ADLER, la fabbrica di plastiche che è saltata in aria portandosi via la vita di Vincenzo e un pezzo del cielo cristallino di questo tempo di lockdown, ci fosse una vera tutela sindacale dei dipendenti. La sicurezza sul lavoro, dalle nostre parti, è una domanda indiscreta come una questione privata.

Era appena tornato al lavoro Vincenzo. Per la fase due. Che somiglia tanto alla fase uno. Quella in cui prima vengono gli interessi e i profitti. E poi basta.

Che la terra ti sia lieve

Alfonso De Vito

