Alle 16 e 51 l’aggiornamento che aspettavamo: tutti prelevati e ospedalizzati gli anziani di Casa di Mela. Questa mattina avevamo lanciato questo Sos.

FATE PRESTO.

Avrete letto la vicenda della “Casa di Mela”, la casa di riposo per anziani a Fuorigrotta, Napoli, dove malauguratamente è scoppiato un focolaio di Covid-19.

Dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute di un ospite con non poche difficoltà si è riuscito, allertando tutte le strutture preposte, ad ottenere un rapido intervento dell’Asl che dopo aver sottoposto a tampone i 43 ospiti più il personale dai primi risultati (27 tamponi) ne ha trovati positivi 24. Non sono pervenuti i risultati degli altri tamponi ma è facile immaginare che il responso sia analogo.

E’ stata disposta mercoledì 1° Aprile la quarantena domiciliare per tutto il personale ed il trasferimento immediato in strutture ospedaliere per gli ospiti.

Nel frattempo alcuni anziani sono deceduti e ieri sembrava, date anche le proteste dei familiari che sollecitavano un pronto intervento dell’ASL a procedere con i ricoveri, che la situazione si sarebbe risolta in poche ore.

Ma resta il fatto che ad ora, 11.55 di venerdì 3 Aprile, in struttura ci sono ancora 18 anziani.

Il personale, 8 operatori più l’amministratore, che pure sarebbero dovuti andarsene per disposizione dell’Asl, ma che non hanno voluto lasciare gli anziani soli, è lì da OLTRE 50 ORE.

Non c’è più tempo! Si tratta di persone molto anziane che non possono aspettare oltre, hanno bisogno di essere assistiti e curati. In questo momento è stata chiamata un’ambulanza per uno degli ospiti che sta desaturando. Il tempo perso ora potrebbe essere fatale.

FATE PRESTO

Maurizio Zaccone

Nota: è notizia delle 12 e 30 che stanno trasferendo 5 ospiti a Villa Vesuvio.

Ne rimarranno altri 13. FATE PRESTO

