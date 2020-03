Sanità | 29 Marzo 2020

L’avanzata del covid al Sud sembra essere più lenta ed il contagio sembra progredire in modo decisamente meno rapido rispetto alla media nazionale, influenzata dalle zone d’Italia maggiormente colpite dalla pandemia di Sars-cov2.

Nella tempesta mediatica di numeri ed informazioni che arrivano sul coronavirus, per poter capire come sta procedendo il contagio regione per regione conviene fissare dei paletti e la metodologia di analisi dei dati:

Riferirsi al dato ufficiale pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile alle 18:00 di ogni giorno. Valutare il dato in proporzione alla popolazione, non in modo assoluto, altrimenti confrontare quanto incide il contagio in Basilicata rispetto a quanto accade in Lombardia sarebbe impossibile. Fissare un punto di partenza. In questa analisi è stato stabilito che il giorno 1 sia quello in cui sono stati raggiunti i 10 casi ogni 100.000 abitanti

Con queste premesse, sono state confrontate le curve dei tamponi totali e dei casi totali ogni 100.000 abitanti per alcune regioni del Sud Italia, con quelle di Lombardia e del dato medio nazionale. Il punto di partenza per ogni curva è il giorno in cui sono stati raggiunti 10 casi totali ogni 100.000 abitanti (per la Campania il 19 marzo, per la Lombardia 18 giorni prima, per la Sicilia due giorni dopo rispetto alla Campania).

In tal modo è possibile notare che la pendenza delle curve del contagio nei primi dieci giorni analizzati è inferiore rispetto al dato nazionale ed a quello della Lombardia per tutte le regioni del Sud. Al contrario, Campania a parte, il numero di tamponi fatti in questa fase iniziale del contagio è stato sicuramente superiore (sempre in base al numero di abitanti) rispetto a quanto fatto nelle regioni del Nord.

Campania e Sicilia le regioni con il minor numero di contagiati per abitante

Le due regioni che presentano il minor numero di contagiati in Italia, ai dati di ieri 28 marzo, sono Sicilia e Campania (con 27 casi totali ogni 100.000 abitanti), la Campania però è arrivata a questo dato due giorni dopo la Sicilia e pertanto risulta essere la regione con la pendenza della curva di contagio più bassa in Italia, secondo le premesse riportate sopra, tenendo però anche conto del fatto che la Campania è la regione ad aver fatto meno tamponi.

Quel che appare evidente, guardando tutti i dati delle regioni del Sud, è che al Meridione l’epidemia non accelera come ha fatto in Lombardia o in altre regioni del Centro e del Nord, anche se si è ancora lontani dal picco. Che tutto questo sia legato alle misure di contenimento entrate in vigore quando il contagio era ancora in fase iniziale, al comportamento più civile dei cittadini del Sud rispetto agli indisciplinati abitanti delle regioni del Nord o alle differenze climatiche conta davvero poco. Questi dati non devono però fare abbassare il livello di guardia, perché al Sud non ci sono posti letto nei reparti ospedalieri ed ancor meno in terapia intensiva, perché al Sud bastano numeri di gran lunga inferiori a quelli registrati in Lombardia per mandare in crisi l’intero sistema sanitario.

