La memoria non si ferma. Il messaggio lanciato dal Comitato don Diana, dalle associazioni e dalla Diocesi di Aversa comunica la riorganizzazione degli eventi che, da molti anni ormai, caratterizzano il 19 marzo di Casal di Principe (Ce).

Nell’anniversario del martirio del sacerdote casalese, assassinato il 19 marzo 1994, la cittadina casertana ha sempre accolto centinaia di persone provenienti da tutta Italia.

L’emergenza legata al Corona Virus ha reso impossibile la realizzazione degli eventi in programma. Tuttavia, non si ferma il desiderio di fare memoria. Così, ci si trasferisce sui social per camminare, anche quest’anno, nel segno di don Peppe.

Quella Messa che don Peppe ha celebrato con la vita

La giornata del 19 marzo inizierà, alle 7.30, con la celebrazione della Messa, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Aversa.

Ventisei anni fa, la mattina della festa di San Giuseppe, don Diana si stava preparando per celebrare l’eucarestia. Era nella sacrestia della parrocchia San Nicola di Bari in Casal di Principe. Accanto a lui, Augusto di Meo, l’amico di sempre, poi diventato testimone fondamentale per gli sviluppi del processo contro l’assassino del sacerdote.

In quel giorno, poco prima delle 7.30, quattro o cinque colpi di arma da fuoco, hanno spezzato il sacro silenzio. Don Peppe Diana, con la sua vita, celebrerà il suo ultimo rito eucaristico.

Anche domani, dunque, quella Celebrazione sarà vissuta con questo spirito: la testimonianza di don Peppe, come la Messa, sarà ancora condotta dalla sua comunità. Le istituzioni civili ed ecclesiali, i cittadini tutti, continuano ancora oggi a realizzare quell’impegno che ha caratterizzato la storia di don Peppe e ha rappresentato il motivo della sua uccisione.

La marcia social del 19 marzo

Quest’anno, la celebrazione della Messa e la marcia per le strade dei Casal di Principe, sarebbe stata caratterizzata da un’assenza importante.

Accomodata nei primi banchi della chiesa di San Nicola e affacciata al balcone della sua abitazione, non avremmo più visto Mamma Jolanda. La madre di don Peppe, infatti, ha sempre ha accolto e salutato chiunque scegliesse di vivere quella giornata nel segno di don Diana.

Certo, la sua sarebbe stata una presenza diversa, viva nel ricordo di chi l’ha conosciuta o anche solo vista salutare la moltitudine che sfilava in corteo sotto casa sua.

Quest’anno, però, le strade di Casal di Principe saranno terribilmente vuote, per causa di forza maggiore. Giusto così. Non si ferma però, come detto, il desiderio di mantenere accesa la fiamma della Memoria che rappresenta, in questo territorio, un segno tangibile di rinascita, di riscatto possibile, di una rinnovata Primavera.

Il Comitato Don Peppe Diana fa sapere che si proverà comunque a ricordare, “questa volta restando a casa e Marciando insieme via Social“. Cominceremo con don Giuseppe Diana e continueremo a fare memoria insieme di tutte le vittime innocenti della criminalità.

La Marcia Social19_21Marzo partirà il 19 marzo, al termine della Celebrazione Eucaristica in commemorazione di Don Peppe Diana. Da quel momento verranno postati sui nostri canali ufficiali in diversi momenti della giornata, per tutti e tre giorni, fino al 21 marzo alle ore 21.00 (quando si concluderà la marcia Social), tutti gli elaborati ricevuti.

Come partecipare alla Marcia Social19_21Marzo

Partecipare è semplice e possono farlo tutti.

Si può scegliere di partecipare ad entrambe le opzioni seguenti:

1. 19marzo: Realizza un video (durata massima di 30 secondi) o una foto per ricordare Don Peppe Diana, con un messaggio e un ricordo.

Il 19 marzo ognuno posterà nelle proprie bacheche social il proprio video, taggando i profili Facebook ed Instagram “Comitato don Peppe Diana” e Presidio di Libera Aversa “Dario Scherillo e Attilio Romanò”, con gli hashtag: #MarciaSocial19_21Marzo #restoacasaefacciomemoria.

I video e/o la foto realizzati vanno inviati a [email protected], verranno raccolti e montati in un unico video che verrà diffuso nei giorni seguenti ed inserito nella Mediateca di Casa Don Diana, in ricordo del 26esimo anniversario dalla morte di Don Diana. I testi saranno pubblicati nel secondo volume di “Frammenti di memoria”.

2. #19_21Marzo:

Compila il form che trovi a questo link https://forms.gle/cUz4qAXKrDAjiJm67

Inviaci una foto, un disegno, una vignetta, un video in cui leggi un brano o una poesia, una canzone, o qualsiasi cosa pensi sia adatta a fare memoria della vittima innocente da te adottata.

