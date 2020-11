Attualità | 15 Novembre 2020

Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, in particolare al fine di garantire una più efficace gestione dei casi di Covid-19, il Dipartimento della Protezione civile ha aperto la procedura per l’individuazione di 450 medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione, specializzati in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da destinare alla Regione Campania. In particolare:

150 specialisti in anestesia e rianimazione,

100 specialisti in malattie infettive,

100 specialisti in malattie dell’apparato respiratorio,

100 specialisti in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al Dipartimento della Protezione civile sarà redatto un apposito elenco che sarà trasmesso alla Regione Campania e pubblicato sul sito del Dipartimento.

Le Regione, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvederà a conferire ai medici ricompresi nell’elenco, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con termine al 31 gennaio 2021, prorogabili, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili.

E’ possibile partecipare alla procedura compilando il form disponibile sul sito del Dipartimento entro le ore 12.30 del 18 novembre 2020. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima.

