Attualità | 4 Novembre 2020

Slitta a venerdì 6 novembre l’entrata in vigore delle misure contenute nell’ultimo DPCM sulle zone arancioni e rosse. Intanto il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per stasera alle ore 20:20 da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo provvedimento.

Nella giornata di oggi dovevano essere elaborati gli scenari (giallo, arancione e rosso) – e le relative restrizioni – in cui collocare ogni singola Regione a seconda del rischio epidemiologico e del livello di saturazione del sistema sanitario regionale.

