Attualità | 13 Novembre 2020

La Campania è in zona rossa. Ad anticiparlo è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris dopo un colloquio telefonico con il ministro Roberto Speranza.

“Avevo appena firmato l’ordinanza della quale tanto si è parlato in questi giorni e sulla quale tanto abbiamo lavorato con i miei assessori e i miei uffici e dopo essermi sentito con i sindaci delle altre città metropolitane. Ma prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente al ministro Speranza – dice il sindaco di Napoli in un video – col quale mi ero anche lungamente sentito ieri. Il ministro mi ha poc’anzi notiziato che la Campania è zona rossa. Quindi questa ordinanza in questo momento non ha più efficacia, però son contento del lavoro che abbiamo fatto perché in questa ordinanza si faceva chiarezza, nel senso che si evidenziava in maniera efficace che nella zona gialla le persone possono circolare, i negozi sono aperti, e quindi non bisogna meravigliarsi se c’è tanta gente per strada e che chiudere una strada piuttosto che un’altra non aveva alcun tipo di senso nè efficacia. Anzi poteva rafforzare concentrazioni su altri luoghi. Ordinanza prevedeza zone su cui poteva eventualmente intervenire per potenziali assembramenti, quindi si auspicava un maggior controllo del territorio che auspichiamo anche nonostante andiamo in zona rossa. Quello che sento fortemente di chiedere al governo e che ho chiesto al presidente del consiglio con una lettera indirizzata qualche giorno fa sono ristori economici immediati perché i cittadini non possono pagare una zona rossa sulla propia pelle che con un diverso lavoro sul piano sanitario poteva essere evitata”.

