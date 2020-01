Attualità | 24 Gennaio 2020

L’appello del papà di Gaja, 12 anni, affetta da aplasia midollare per la ricerca di donatore di midollo osseo, raccolto da Valentina Castellano.

A Napoli l’appuntamento è il 6 febbario a Villa Medusa a Bagnoli dalle 16 e 30 alle 19,30 per la tipizzazione. Ci si può iscrivere alla banca dati donatori se si ha tra i 18 e 35 anni. La tipizzazione (cioé il tampone salivare o il prelievo di sangue per entrare a far parte della banca dati mondiale) è veramente veloce, si resta iscritti nel registro fino a 55 anni.

Il motto di ogni donatore é: non so per chi lo faccio, ma so bene perché lo faccio! Diventare potenziali donatori, vuol dire avere la possibilità di salvare una vita con un gesto semplicissimo! La donazione del midollo osseo avviene in maniera rapida e indolore, non é un trapianto, nella maggior parte dei casi, si fa con un semplice prelievo di sangue.

Ci si può iscrivere al registro dei donatori anche in ospedale: II Policlinico di Napoli, padiglione 9, 081.746.25.31. dalle 8 e 30 alle 11 e 30.

Per tutti i luoghi di raccolta rivolgersi a ADMO Campania al 327 535 67 21

