Attualità | 28 Gennaio 2020

Da oltre due anni nella piazza di Forcella non si potano gli alberi. Tanti si riempiono la bocca di iniziative belle-bellissime su Forcella eppure questo disagio, banalissimo, che richiederebbe un intervento di mezza giornata, denunciato dai commercianti della zona da tempo immemore, non si risolve. Quel pochissimo verde che anima le stradine e le piazzette del quartiere nemmeno viene curato. E i commercianti e i cittadini dunque fanno appello, attraverso le pagine di Identità Insorgenti, sia all’assessore al Verde, Luigi Felaco, che alla Municipalità. Nonostante la mega aiuola con tre alberi sia infatti “adottata” dalla storica salumeria-macelleria che affaccia nella piazza, non è infatti possibile intervenire se non alla presenza di un agronomo. Ma la situazione in termini di igiene è grave davanti alla salumeria-macelleria di Gennaro Lubrano, che si incarica di pulire ogni settimana lo spiazzo antistante al suo locale. E il presidente dell’associazione commercianti di Forcella, Antonio Raio, da settimane si barcamena nella burocrazia. Ma dal comune pare che rimandino alla municipalità e dalla municipalità al Comune. Risultato: da oltre due anni la situazione è questa, con i rami degli alberi che entrano nelle case… e, d’estate, non solo quelli.

Chiediamo dunque a chi di dovere, che sia il Comune o la Municipalità, di intervenire con urgenza. Forcella chiede attenzione! E la merita.

Lucilla Parlato

















