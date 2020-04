Senza categoria | 6 Aprile 2020

Disciplinata e solidale: è così che, in questi giorni di pandemia, l’Ambasciatore italiano a Santiago de Chile, Maurizio Battocchi, sul portale cileno Vai.cl sottolinea l’animo solidale di Partenope anche durante l’emergenza coronavirus elogiandone gli aspetti solidali e non solo. Nell’articolo, qui riportato integralmente, vengono citate non solo la disciplina dei cittadini, rinchiusi in casa, ma anche e soprattutto le numerose iniziative solidali a sostegno delle persone più bisognose, che mostrano ancora una volta il cuore grande della città. Non vengono dimenticate, inoltre, le eccellenze mediche, dall’ospedale Cotugno con la sua gestione dell’epidemia alla sperimentazione del dottor Ascierto.

“C’è una città nel sud Italia conosciuta non solo per la sua arte e la sua bellezza, ma anche per il suo stile di vita poco orientato a rispettare le norme formali e a dare più valore alla creatività e all’innovazione.

Parliamo di Napoli, una delle grandi meraviglie del mondo che stende le sue braccia da sotto il vulcano Vesuvio ad una baia che, nei frequenti giorni di sole, calma l’anima e illumina il cuore.

La vita di Napoli nell’epoca del Covid 19 ha mostrato un nuovo volto della città. La sua gente ha dovuto imparare a restare in casa, ad affrontare un’importante emergenza sanitaria. E il rispetto delle norme sanitarie è stato esemplare. Ed ecco che le immagini di luoghi normalmente pieni di persone, e adesso lasciati alla loro solitudine, hanno un impatto forte.

Tuttavia i napoletani hanno saputo affrontare la sfida di rimanere a casa senza poter andare al lavoro con la loro solita creatività e mostrando un incredibile spirito di solidarietà. In particolare, stanno realizzando numerose iniziative di appoggio per le persone più bisognose.

Una di queste è la spesa sospesa, che è stata replicata in altre città d’Italia. Sono molte le persone che dopo aver effettuato i propri acquisti di generi alimentari nei supermercati e nei negozi, lasciano in una scatola alcuni prodotti già pagati, che un gruppo di volontari distribuiscono a coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno difficoltà a mettere il piatto a tavola.

Un gruppo di volontari in motorino si dedica anche alla distribuzione gratuita di cibo ai più bisognosi, spostandosi quotidianamente per le strette strade della città.

Il panaro solidale dove chi può lascia alcuni prodotti e chi ha bisogno prende qualcosa è un’iniziativa di alcuni cittadini che lasciano un cestino appeso ai loro balconi, per ricevere cibo e metterlo poi in un altro cestino in modo che le persone che hanno bisogno di qualcosa possano beneficiarne.

Inoltre, Napoli mostra il suo volto innovativo nel settore medico, poco conosciuto al di fuori dell’Italia. L’ospedale Cotugno di Napoli è stato elogiato dai media internazionali per la sua gestione dell’emergenza sanitaria. La struttura è diventata un modello nella cura e nel trattamento dei pazienti affetti da COVID 19, senza registrare alcun contagio tra il personale medico, con un sistema di guardie di sorveglianza in tutte le aree, un percorso di sanificazione automatico e un equipaggiamento molto avanzato fornito al personale medico e in cui i pazienti, 200 al giorno, sono isolati l’uno dall’altro.

Il medico Paolo Ascierto, direttore della Fondazione contro il Cancro dell’ospedale Pascale, ha implementato con eccellenti risultati la sperimentazione del Tocilizumab, un farmaco utilizzato in caso di artrite che sta producendo un recupero più rapido per nei pazienti con Covid 19.

Ecco come la città più “inquieta” d’Italia sta dimostrando ancora una volta il suo gran cuore e il suo eccezionale ingegno. Viva Napoli!“

