Teloni azzurri sui ricordi: così si presenta stamattina il San Paolo, dopo la notte di pioggia e il maltempo previsto per tutta la giornata di oggi. Tuttavia nemmeno sotto la pioggia si ferma l’omaggio dei tifosi, che continuano il loro pellegrinaggio, lasciando biglietti, sciarpe, bandiere, candele in onore di Diego Armando Maradona.

Ieri Asia aveva annunciato che avrebbe ripulito l’area per non perdere i ricordi di Diego e dentro al San Paolo è stato individuato un deposito dove conservarli per il momento, con l’idea poi da parte del Comune – ma così immediato nell’agire – di farne una sorta di mostra permanente sotto la fermata metro di zona. Nel tardo pomeriggio è arrivata la Napoli Servizi ad archiviare tutto in grandi scatoloni.

I cimeli dei Napoletani per Maradona raccolti dalla Napoli Servizi in grandi scatoloni per conservarli momentanamente allo Stadio San Paolo.

Nel 2021, probabilmente a maggio, entrerà in funzione la Linea 6 della metropolitana nella tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (fermata Mostra d’Oltremare). “Abbiamo deciso di intitolare la fermata: Mostra-Maradona (è la stazione per recarsi allo stadio comunale Diego Armando Maradona). Ed anche perché all’interno della stazione allestiremo una mostra dedicata a #maradona ed al Napoli. Così avremo un’altra stazione dedicata all’arte…questa volta del calcio” ha scritto il sindaco di Napoli stamattina.

Domani è prevista invece una riunione urgente della commissione urbanistica con l’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, l’Assessore allo Sport Ciro Borriello, il Dirigente Servizio Statistica U.O. Toponomastica Luigi Loffredo, Dirigente U.O. Organizzazione eventi di rilievo nazionale ed internazionale Gerarda Vaccaro con aggetto: “Intitolazione Stadio San Paolo a “Diego Armando Maradona”.

