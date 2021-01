Le poesie in napoletano della domenica: Na fenestella ‘e felicità di Rita Del Noce

Poesie Metropolitane | 17 Gennaio 2021

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Buona lettura con la poesia della poetessa metropolitana Rita Del Noce

Rita Del Noce nata a Napoli è poeta anche in lingua napoletana, saggista,narratrice. Due premi UNESCO. Cronista,articolista, rubricista; ha ideato e condotto pagine d’ informazione per bambini con riconoscimenti UNICEF. Molti suoi componimenti e racconti sono in antologie e tradotti in inglese. Insignita di “Poeta di pace”riceve attestati anche a carattere internazionale. Ultima la targa del quotidiano “La Nazione”. Rientrata nella sua città pubblica “Sogno Napoletano”, un viaggio assieme allo spirito-guida, lo scrittore Domenico Rea. Sensibile al tema della migrazione già nel 2009 per suoi versi “Profughi” riceve il Premio “Città di Fucecchio”; nel 2018 pubblica la silloge “Il tuo sguardo, l’ orizzonte” ricevendo il Premio “Autori per la Europa 2018”; nel 2019, il Premio Miradois a Napoli.

NA FENESTELLA ‘E FELICITA’ Ce sta na fenestella ca mena ncoppo a nu pizzichillo ‘e munno. S’arape doce doce ca crire ‘e ce truva’ nu poco ‘e terra arricchita ‘e vita nu poco ‘e vita ca se va perdenno e na fenestella ‘e felicità. Cc’ annanzo ‘e silenzi parlano l’ infinito me spazzia attuorno. Cca genio ‘e ce trasi’ cc’ appaura ‘e nun turna’. Mmo’ veco na nuvola ca passea. Permesso, mm’ ‘o date nu passaggio vurria j’ nu poco cchiu’ annanzo. Mm’ affonno ncopp’ a sta palla dd’aria e comme corre me puorte troppo luntano pp’ vie furastiere ca sso’ chine ‘e misteri sento l’ eterno ca me scenne ‘ncuollo. Stu silenzio troppo me parla. Io parlo assieme a isso ma ‘a voce mia se va perdenno tutta quanta. Famme turna’ areto vogli’ j all’ ata parte ddint’ a ch’ella particella ‘e vita ca è passata ma è mia ‘a cunosco tutta quanta. M’ avoto e cca sso’ sulo fantasmi ca’ trascina’ me vonno ddint’ a natu munno ca nun ce sta cchiu’. Ripuortame ‘annanz’ a sta fenesta. Nu zompo e songo nata vota ddint’ o munno dd’ o presente. Cca mm’ accuntento sso’ felice ‘e ch’ello ca ce sta. Ce sta na fenestella ca ss’arape doce doce ncopp’ a nu pizzichillo ‘e munno e ca’ crire ‘e ce truva’ nu poco ‘e terra arricchita ‘e vita nu poco ‘e vita ca se va perdenno e na fenestella ‘e felicità. Rita del Noce

