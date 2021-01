Le poesie metropolitane in napoletano della domenica, ‘A falsità di Marco Cenere

Poesie Metropolitane | 11 Gennaio 2021

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Buona lettura con una poesia di Marco Cenere

Marco Cenere

Marco Cenere, nato a Roma il 21.06.1993, dalle origini calabro-molisane. Lavora come consulente legale d’impresa presso uno studio legale associato e nel tempo libero coltiva la passione per la lettura ed il teatro. In particolar modo, nutre una profonda ammirazione per i comici romani e napoletani del passato. Entusiasta viaggiatore, instancabilmente curioso di conoscere culture e persone nuove e sempre pronto ad intraprendere iniziative di viaggio on the road, preferibilmente in bicicletta.

‘A falsità Â ffine ‘e na jurnata s’hanna fa semp’ ‘e riflessione te stienne dint’ ô lietto c’ ‘o penziero e gghiescono fore ‘e conclusione Chist’anno per esempio è stato na disperazione si ce pienze bbuono n’aggio avuto manco na cunzulazione Ajere però m’è succieso na strana situazione stevo bevenn’ ‘o ccafè e ssenza ‘ntennere né comme né pecché so’ gghiuto ‘nconfusione assaje. Aggio visto ô spazzino ca pulezzava ‘o vico ‘o bbarista che sserveva pazzian’ ê ccliente suoje N’avvocato ca faceva fesso cu ‘e pparole nu disperato e ddoje ca s’appiccicavano pe ll’odio o p’ ‘ammore Verenno ‘sta realtà scurdata, tutto a nu tratto, pe ll’emozione, se gunfiajeno ‘e vvene ‘o sango nun scurreva cchiù dint’ ê ccerevella e i’ accumnciaje a ttradì ‘e penzieri mjie Abbiaje a ssunnà scetato penzanno ca nun era succieso niente comme si nu cieco veresse pure levannose ‘e llente Tutte ‘sti tarantelle ‘e chesta maledetta epidemia Addiventaje improvvisamente sulo pura fantasia I’ putevo verè ‘a ggente che alluccava ‘a vocca finalmente nun se mascherava ‘e criature pazziavano c’ ‘o pallone ce steva n’ata vota na doce sensaziona Tuttavia, dint’ ô mar d’ ‘e ritorne e dd’ ‘e ll’emozione decidette ‘e s’assentà ll’alleria. Viene ccà lle dicette alluccan’ ‘a felicità ca senz’ ‘e te nun putimmo cchiù campà. Se vutaje allora ll’alleria e ttoma toma calma calma dicette: vire… voce assaje superflue parlano ‘e vaccine e ttutt’ ‘a gente penza ca ce stammo ormaje vicino onestamente penzo ca è ssulo na fessaria ce sta n’ata infezione ca sconfigge chesta umanità, a vvoglia ‘e dicere ca è ‘a pandemia è ‘a peggia malatia Ce sta ancora troppa ipocrisia e na femmena, ‘e n’istituzione ‘e nu Stato o, peggio ancora, ‘e n’ammore ‘e tutt’ ‘e mode c’ ‘a chisto po essere considerato E allora ‘o saje che dd’è? fatte na domanda tu ca sî ‘a felicità comme ha fatto tutt’ ‘a ggente fino a mmò a ttenè chesta pucundria se dinto a ll’anema sta malata ancora d’ipocrisia Forze ‘o saje pecché pecché ‘a falsità nun è annasconnere a ll’umanità è annasconnere a sse stesso; ca nun se po cchiù migliorà. Marco Cenere

