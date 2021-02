Le poesie metropolitane in napoletano della domenica: ‘E culure d’ ‘a Pandemia di Elio Messina

Poesie Metropolitane | 7 Febbraio 2021

La rubrica di Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Associati e dai voce alle tue parole. Invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Oggi in compagnia del poeta metropolitano Elio Messina

Elio Messina

Elio Messina nasce a Napoli il 26 novembre del 1966,è dalle scuole elementari che mostra grande interesse per le materie artistiche. Prosegue gli studi diplomandosi in elettronica industriale presso l’ Itis Augusto Righi di Napoli senza mai rinunciare al suo interesse per l’arte a cui dedica maggiore spazio. Titolare di una nota azienda nel settore elettrico ed elettronico affianca alla passione per la pittura, la fotografia ed il piacere per la scrittura.

‘E CULURE D’ ‘A PANDEMIA



Chist’ è ‘o tièmpo d’ ‘a pandemia,

Chi ce vo giallo, chi arancione, chi ce vo russo.

Stammatina ca ‘o tièmp’ è bbuono, me faccio na cammenata pe Mmargellina,

me pare primmavèra, mmece e fòglie accumenciano a’ ngiallì.

Napule è na serèna nustalgia ca me cunnulèa quanno ‘a vèco.

Guard’ ‘o mare, ca se stenne doce doce ncopp’ a chisti scuoglie e ssento ‘a voce soja, parlà d’ammore.

Che gùdimènto, me fa bbene a ll’anema,

me sènto n’ ommo libbero e cchi è mmèglio ‘e me .

A cchi ‘ncontro e mm’ addimanna : ma vuje site gialle o russo? je lle rispongo:

Ma quale giallo, russo o paunazzo, ‘o core mio si tégne e blú comm’ ‘o mare ‘e ‘sta città.





