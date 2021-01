Le poesie metropolitane in napoletano della domenica: “Natale nun vene cchiù” di Domenico Giordano

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità a due autori e a due poesie in vernacolo.

Invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Buona lettura con la poesia di Domenico Giordano

Domenico Giordano nasce a Napoli il 9 Maggio del 1981 da una famiglia modesta e operaia, da papà Antonio (operaio edile) e mamma Rosa ( casalinga ) secondogenito di 3 figli maschi. La sua giovane età non vieta di seguire la passione per la poesia che nasce per l’appunto già dai tempi adolescenziali,infatti scrive la sua 1° poesia a 10 anni per una recita scolastica. Ne coltiva la passione con il passar degli anni dedicando versi alla fidanzata conosciuta a 16 anni diventata poi nel corso degli anni sua moglie, lei resta sempre musa ispiratrice per le sue frasi d’amore.

Gli anni passano e la passione cresce (anche se messa un pò da parte per qualche tempo) d’improvviso riaffiora con continue ispirazioni, forse per l’età che avanza, o per la stabilità di un amore che non ha eguali, o per la nascita di un figlio che ha aggiunto notevoli sfumature alla sua vita, resta il fatto che di lì a poco saranno molte le poesie che riesce a scrivere. Afferma che: “ la poesia è un richiamo della coscienza ed un’esigenza per l’anima, ascolta sempre il cuore per raccontare le sue emozioni, non cerca mai l’ispirazione perché è lei che sa dove trovarlo ”, aggiunge anche; “ tutto ciò che crea emozioni per lui diventano poesie, è molto sensibile alla vita che lo circonda e cerca di osservare tutto ciò che essa offre. Si definisce semplicemente “ il poeta della porta accanto ”, perché non tutti sanno di questa passione, ed anche “ un poeta in casa sua ” perché la mia famiglia ne esalta qualsiasi operato. Nel 2018 decide di partecipare per la prima volta a concorsi letterari e ad oggi vanta già numerosissime partecipazioni a vari concorsi e salotti culturali ( tra cui il Donizetti presentato dalla poetessa Carmen Percontra), dove riceve nella maggior parte delle volte attestati di stima per i temi trattati. I premi ricevuti invece vanno tra i “ Plauso letterario ”, “ Menzioni d’onore ”, “ Premi speciali ”, “ piazzamenti in finali vari ” . E’ presente anche in alcune antologie con varie liriche tra cui “ Carnale – gocce poetiche di eros ” a cura di Poesie Metropolitane, edito da Marotta&Cafiero 2019, “ Napoli omaggio in versi ” di Bruno Mohorovich con editore Bertoni Editore 2019, ” Un cielo di Poesia 2019 ” di Matteo Cotugno in versione ebook.