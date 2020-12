Le poesie metropolitane in napoletano della domenica: ‘O Natale ‘ e chist’anno di Francesco Limite

Poesie Metropolitane | 27 Dicembre 2020

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Buona lettura con la poesia di Francesco Limite

Francesco Limite, diversamente giovane, laureato quasi inutilmente. Assistente di volo, direi per forza, per 30anni. Rimatore da moti secoli esclusivamente in vernacolo, il quale non vive questa condizione come una diminutio, e chest’è.

‘O Natale ‘ e chist’anno Chisà comme sarrà chistu Natale, si ‘e ccose ch’âmme fatte p’ ‘o ppassato ‘st’anno ‘e ffacimme comme fosse niente: a Ssan Gregorio, quanno stà ‘o bburdello, nce jamme pure si ‘unn âmma accattà? E, o‘ 23, currimme ncopp’ê mmura p’accattà ‘e frutte ‘e mare p’ ‘o spavetto? Ô 24, a pranzo, ca ‘un se magna, ‘a pizza fritta chi nc’ ‘a po’ llevà? ‘A corsa âccattà ll’urdemo rialo: “ma comme pure ‘st’anno t’hê scurdato? Allora è overo ca t’ è nzallanuto?” LL’amico ca te spia: “addò magnate?” E ‘un s’accuntenta sulo d’ ‘a vigilia, “Pure a Natale, e mmece, ‘a primma festa?” Che lle rispunne? ‘St’ anno nun saje niente, dipende a comme và ll’epidemia: si ‘un nc’assembramme, mo, pe mmiez’ â via, si nun ‘ntasamme, ‘e sera ‘o lungomare, si nce mettimme, sempe, ‘a mascherina nuje forse ‘e feste ll’àvimme salvate. LL’avìmma fa’ almeno p‘ ‘e criature, na maschera pusticcia âmma indossà, ‘a maschera ca finge ll’allerija, ‘e chisti tiempe, allere ‘un se po’ stà. ‘O viruss è malvagio, preputente e agguazza si nce trova strafuttiente. E allora si nce chiudeno, ‘un fà niente, ll’avìmma fa’ p ‘ ‘e figlie….. ……‘a festa è ‘a lloro.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il