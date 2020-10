Il fatto è che il mondo in cui viviamo non è pensato per affrontare una pandemia. Non lo è oggi, con la libera circolazione delle merci e delle persone, e non lo era in passato, dove le condizioni igienico-sanitarie e le conoscenze mediche erano certamente diverse da quelle attuali. Fino all’anno scorso avevamo ben poca dimistichezza con termini come ffp2, droplet, distanziamento sociale, dpcm, tamponi e via discorrendo, perché – banalmente – erano argomentazioni che non ci riguardavano. Per lo stesso motivo la sovrastruttura sociale che ci circonda era tutt’altro che preparata ad affrontare l’impatto destabilizzante e imprevedibile (dal punto di vista sanitario ed economico) di una pandemia.

La scuola, gli ospedali, i mezzi pubblici, i teatri, le palestre – per come sono stati pensati in tempi di quiete – sono luoghi in cui il distanziamento sociale è oggettivamente inapplicabile, a maggior ragione dopo gli ultimi decenni di tagli alla spesa pubblica. Pensare, ad esempio, di poter potenziare il trasporto pubblico dall’oggi al domani – come molti pretendono di questi tempi – rappresenta un esercizio di pura retorica.

Tralasciando complottisti e negazionisti, il web, come accade sempre, si spacca in fazioni: da una parte chi a buon diritto protesta per le restrizioni calate dall’alto senza alcun tipo di tutela per i settori direttamente e indirettamente colpiti dalle ordinanze e dai decreti; dall’altra chi invece pretende che si chiuda tutto e subito per evitare la diffusione incontrollata del virus, magari perché di salute cagionevole o semplicemente perché economicamente tutelati.