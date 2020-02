Politica | 17 Febbraio 2020

Martedì 18 febbraio: Arriva Salvini a Napoli e la funicolare centrale viene chiusa.

A decidere la sospensione delle corse a partire dalle 15,50 di domani 18 febbraio è stata la questura per motivi di ordine pubblico. A darne notizia è stata l’ANM attraverso un comunicato di tre righe pubblicato sul profilo social dell’azienda. È allucinante pensare che per una manifestazione politica all’interno di un luogo privato, parte della cittadinanza debba essere danneggiata con la privazione per alcune ore di un importante mezzo di trasporto pubblico.

Invece di far chiudere la funicolare, avrebbe avuto decisamente più senso chiedere di far spostare l’evento politico in un altro teatro o luogo, in modo da non dover sospendere per diverse ore le corse della funicolare centrale.

Domani previste anche due manifestazioni contro la presenza di Salvini a Napoli

La decisione della questura di Napoli è legata alla concomitanza di più manifestazioni legate alla presenza di Salvini a Napoli. Oltre all’incontro della Lega, previsto per le ore 18,30 al teatro Augusteo (evento presente anche sulla pagina facebook di Salvini, anche se con appena una cinquantina di “parteciperò”), è da tempo annunciata anche la presenza delle sardine in piazza Dante per le ore 19,30, sul tema del diritto al lavoro (negato) ( La Campania #nonsilega – Sardine per il diritto al lavoro)

In più è prevista un’ulteriore manifestazione, un “No Salvini Day” con appuntamento alle ore 17,30 presso la stazione Toledo della metropolitana di Napoli.

Il pomeriggio di domani si preannuncia caotico per chi vive e lavora in via Toledo.

