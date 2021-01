Attualità | 8 Gennaio 2021

Evacuato il covid residence in via cautelativa dopo l’esplosione di stanotte al parcheggio dell’Ospedale del mare, a Napoli Est. Nel violento scoppio, che ha terrorizzato pazienti e abitanti della zona e che ha causato una voragine, sono state inghiottite diverse automobili. Nessun ferito. Ancora ignote le cause.

“In tutto l’Ospedale al momento è interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina principale, ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale” lo ha scritto in una nota l’Asl Napoli 1.

Video Mario Calabrese

