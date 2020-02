Ambiente | 5 Febbraio 2020

Quest’oggi, su ordine della Procura di Napoli, la Guardia di Finanza coadiuvata dai carabinieri del Noe, ha perquisito gli uffici della Sapna e dell’Asia, azienda di servizio di raccolta dei rifiuti del comune di Napoli. Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti ci sarebbero la questione relativa allo smaltimento delle ecoballe in Campania, la raccolta differenziata, la mancata realizzazione di impianti di compostaggio e i siti di stoccaggio al servizio degli stir.

I reati ipotizzati sono quelli di omissione di atti d’ufficio per presunte inadempienze nel ciclo della gestione dei rifiuti in Campania che avrebbero provocato sanzioni pari a 190 milioni di euro che l’Italia dovrà corrispondere all’Unione Europea. Tra i 23 gli indagati dalla procura di Napoli spiccano i nomi di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, e Raffaele Del Giudice, ex vice sindaco del comune di Napoli e attuale assessore all’ambiente della giunta De Magistris.

