Attualità | 14 Gennaio 2020

Due convogli della Linea 1 della Metropolitana di Napoli si sono scontrati intorno alle 7 di questa mattina tra le stazioni di Frullone e Colli Aminei. Secondo le prime ricostruzioni uno dei convogli, in uscita in manovra da un gruppo di scambi, avrebbe impattato un treno incrociate affollato di pendolari. Nella dinamica dell’impatto sarebbe stato coinvolto anche un terzo treno fermo in stazione e privo di passeggeri a bordo.

Al momento si registrano 13 feriti di cui 5 trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli. Due dei tre macchinisti alla guida dei rispettivi convogli coinvolti nell’incidente ferroviario sono giunti al pronto soccorso con codice rosso per trauma cervicale e trauma toracico, mentre uno dei passeggeri è stato trasferito con una sospetta frattura ossea dell’arto inferiore. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Napoli aprirà un fascicolo sull’incidente.

L’Anm potenzia le linee autobus

L’Anm, in previsione di un possibile lungo stop della Linea 1, ha comunicato il potenziamento delle linee autobus con maggiore affluenza: la linea 139 (Cardarelli-Dante), la 168 (Frullone-Dante), la 604 (Cardarelli-Dante), la linea R2 (Parcheggio Brin-Piazza Trieste e Trento) e la linea R5 (Parcheggio Brin-Scampia).

