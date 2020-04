Cultura | 26 Aprile 2020

Si chiama “Artisti per Forcella” l’iniziativa benefica nata grazie a fotografi e grafici che hanno offerto le loro opere e le hanno messe in vendita per aiutare le famiglie in difficoltà del quartiere.

Qui trovate l’elenco degli artisti e le opere ancora disponibili.

“A Forcella, come in molti quartieri napoletani, si moltiplicano le attività di sostegno a famiglie e persone in difficoltà – si spiega nel sito –

Queste iniziative non riescono tuttavia a raggiungere tutte le situazioni di bisogno o a soddisfare tutte le necessità primarie dei tanti che, a causa dell’emergenza sanitaria, non possono svolgere neanche quelle misere attività precarie alle quali era affidata la loro sopravvivenza.

In questa circostanza l’iniziativa Artisti per Forcella contribuisce alle attività dell’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus, che opera da circa un decennio a Forcella e zone limitrofe con attività di sostegno alla crescita e di supporto allo studio e alla formazione destinate a bambini e adolescenti in condizioni socio-economiche svantaggiate.

La conoscenza approfondita della realtà sociale ed economica del quartiere consente all’Associazione di individuare persone e famiglie in condizioni particolarmente disagiate, alle quali distribuisce un contributo settimanale in denaro.

Gli artisti chiamati a prendere parte all’iniziativa hanno donato una loro immagine che verrà stampata presso il laboratorio di stampa Fineart Lab, in formato 20×30, su carta Hahnemühle Baryta o Moab 100% cotone e venduta per la causa al costo di € 100.

I costi di spedizione sono a carico dell’acquirente e verranno versati al momento della consegna”.

Per donare si può:

1) EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU C/C UNICREDIT INTESTATO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI CARLO FULVIO VELARDI ONLUS, IBAN IT64V0200803444000105877558

CAUSALE: SOLIDARIETÀ EMERGENZA COVID19 NUMERO OPERA+ NOME AUTORE

(ESEMPIO CAUSALE: SOLIDARIETÀ EMERGENZA COVID19 N.4 MASSIMO TROISI).

2) INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO [email protected],

NEL TESTO INDICARE:

I DATI DELL’OPERA SCELTA (NOME ARTISTA)

I DATI PER LA SPEDIZIONE (NOME, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO).

** ALLEGARE DISTINTA DI AVVENUTO PAGAMENTO.

