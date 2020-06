Ambiente | 24 Giugno 2020

Si terrà sabato 27 giugno 2020 presso la spiaggia delle Monache in Via Posillipo – Napoli la prima edizione della manifestazione “Inclusione e Ambiente – Cittadini uniti per spiagge e fondali puliti”, progetto nato dall’idea di tre associazioni, Spiaggia SuperAbile – Cibele, Marenostrum di Archeoclub d’Italia e Centro Subacqueo Sant’Erasmo, operanti sul territorio napoletano ed accomunate dal rispetto dell’habitat marino.

Sarà una giornata di attività educativa in ambito ecologico che prevede la raccolta dei rifiuti dalla spiaggia delle Monache e la pulizia del fondale marino del prospiciente specchio acqueo.

L’iniziativa ha un’elevata valenza dal punto di vista ambientale, educativo e sociale e vedrà il coinvolgimento di numerosi cittadini volontari e anche di persone con disabilità e con autismo che vivranno da protagoniste la manifestazione, partecipando all’evento insieme alle persone neurotipiche e normodotate, vivendo un’esperienza di vera inclusione.

Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Campania, sarà il primo tassello di un progetto più ampio che vede la necessità di sottrarre spiagge come quella delle Monache all’incuria.

La giornata avrà anche come obiettivo quello di puntare un faro sulla necessità di avere spiagge accessibili nel Comune di Napoli.

Napoli è la prima città di mare d’Italia ma ha un problema oggettivo legato all’inaccessibilità dei suoi arenili. Anche i porticcioli turistici non sono dotati di gruette che consentano alle persone con disabilità di accedere a piccole e medie imbarcazioni e questo non è tollerabile nel 2020.

Le associazioni coinvolte

Questa giornata vedrà la presenza di numerosi enti e associazioni, sarà presente il COMSUBIN Nucleo Palombari della Marina Militare, il comitato del molo San Vincenzo che effettuerà la pulizia dei fondali in apnea, il nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Napoli, l’Istituto Comprensivo Porchiano Bordiga, Mani Tese, l’associazione Fondali Campania, il Comitato del quartiere Poggioreale, l’associazione La Gloriette, l’associazione Oltre il Guscio. Lo smaltimento dei rifiuti sarà affidato ad Asia Napoli mentre il supporto sanitario sarà a cura del Corpo Militare dell’Ordine di Malta.

Il programma della giornata prevede:

– ore 8,30 briefing subacquei;

– ore 9,00 briefing volontari pulizia spiaggia;

– ore 12,00 fine attività di pulizia;

– ore 12,30 saluti istituzionali;

– ore 13,00 conclusione manifestazione.

Saranno presenti anche l’assessora alla risorsa mare Francesca Menna, l’assessore all’ambiente Raffaele Del Giudice, l’assessore alle politiche sociali Monica Buonanno, il consigliere comunale Francesco Vernetti, presidente della commissione Mare del Comune di Napoli, la presidente di Asia Napoli Maria De Marco e la consigliera regionale On. Enza Amato, firmataria della proposta di legge regionale “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione”.

Il mare è un fratello, è una risorsa ma soprattutto è un diritto di cui tutti devono poterne godere.

