Cercano di fare rete i commercianti locali di Napoli, per aggirare gli strascichi causati dall’emergenza COVID19. Per rilanciare il commercio locale e spingere i consumatori a preferire le relazioni di prossimità alle piattaforme delle multinazionali, legandosi ai movimenti globali contraddistinti dall’hashtag #shoplocal.

Napoli è un simbolo internazionale di relazioni solidali, creatività, artigianalità, vocazione antifragile: ingredienti indispensabili per una forte proposta locale.

Il brand IDEM, di Marietta e Ciccio Tramontano, lancia l’iniziativa #shoplocalnapoli – ideata dall’agenzia Storytelling Meridiano, esperta di social innovation – a sostegno del commercio napoletano per promuovere il consumo locale e aggregare attività indipendenti e consumatori in un movimento dal basso, che valorizzi le istanze e le eccellenze del nostro territorio.

“Abbracciare #shoplocalnapoli ha diversi vantaggi, a partire dal mantenimento e/o dalla costruzione di una società locale più vivace e partecipata, che sostiene l’economia locale e garantisce che la ricchezza generata torni nella base imponibile regionale e comunale, e venga poi utilizzata per migliorare la vita della comunità.

Più in generale, scegliere di spendere localmente consente di redistribuire valore all’interno della comunità, offre l’opportunità di fare rete e amicizia con i propri vicini, incoraggia il passaparola e crea quella comunità solidale a cui tutti sogniamo di appartenere” si spiega in un comunicato.

Già numerose le manifestazioni di interesse dei commercianti.

Per partecipare e far crescere il movimento basta usare l’hashtag #shoplocalnapoli per promuovere prodotti, artigiani e attività indipendenti locali, contribuendo così a sensibilizzare i cittadini.

