Economia | 19 Gennaio 2021

“La ripartizione dei vaccini anti-covid deve essere fatta anche in base al Pil della Regione”.

A dirlo è Letizia Moratti, nuovo assessore al Welfare della Regione Lombardia al posto di Giulio Gallera. Perché quando pensi non ci sia limite al peggio, sono sempre pronti a stupirti.

Il motivo per cui si richiede di inserire questo criterio nella ripartizione dei vaccini è sempre il solito: “se si aiuta la ripresa della Lombardia si contribuisce alla ripresa del Paese”.

La solita solfa delle Regioni che “trainano”, del “siamo stufi di pagare per voi”, ecc ecc.

Nella Pandemia il Sud uguale nelle limitazioni, diverso nel ricevere risorse

Per quanto questo “traino” al Sud e non solo l’abbiamo visto solo nel disastro gestionale di questa pandemia, dove eravamo tutti uguali quando c’era da chiudere e diversi quando c’era da riaprire. Dove eravamo uguali nelle limitazioni e diversi quando c’era da invocare risorse allo Stato.

Dove si è riusciti nella difficile impresa di creare “equità” nel problema quando c’era mezzo paese sostanzialmente salvo perché preso in tempo, ma si è gridati al “razzismo all’incontrario” (come se ci fosse un razzismo in direzione corretta) quando si chiedeva, banalmente, di disporre le limitazioni laddove il virus era più presente e permettere una lenta ripresa laddove era possibile. No, l’Italia doveva ripartire tutta insieme; e il risultato è che si è fermata tutta insieme.

Ma se si parla di ripartire, per favore date la precedenza a chi ha il Pil lungo lungo.

Perché è un falso che acune Regioni pagano più tasse

E’ quindi il caso di ricordare alcune cose, che spesso sfuggono ai più:

Quando vi dicono che alcune Regioni “pagano più tasse” già qui esiste un primo errore marchiano. Lo spiegò bene Francesco Pallante, professore di Diritto Costituzionale all’università di Torino

Le Regioni NON pagano le tasse. Le tasse le pagano i cittadini, ovunque residenti. E le pagano allo Stato centrale il quale dovrebbe ripartirle equamente su tutto il territorio nazionale in forma di servizi. “Dovrebbe” perché, in sostanza, non accade da mai.

Al Sud si riceve meno di quanto gli spetterebbe in base alla popolazione

I territori del Sud italia ricevono costantemente meno di quanto spetterebbe loro in base alla popolazione e agli altri criteri necessari per stilare i fabbisogni. Su questo primo “scandalo” vige da sempre un imbarazzante silenzio. Il fatto che un bambino che nasce al Sud non abbia gli stessi diritti di un bambino nato al Nord non scandalizza nessuno. Parliamo di diritto ad un asilo nido, ad un’istruzione adeguata, a servizi primari.

Le Regioni ed i Comuni, infatti, erogano i loro servizi prevalentemente con i fondi ricevuti dallo Stato (le tasse locali coprono una minima parte delle spese). E lo Stato da dove prende i soldi? dalle tasse. E chi le paga queste tasse? Non le “Regioni”, ma le persone, in base al loro guadagno. Ovvio che se le persone e le aziende più ricche risiedono in una specifica area geografica, da quell’area proverranno maggiori contributi. Non pagano “più tasse” in quell’area, pagano le stesse tasse di tutto il paese. Semplicemente chi guadagna di più si troverà, per un banale principio matematico, a versare di più.

Le aziende del Nord che erogano servizi li erogano al Sud

E qui veniamo a un secondo punto, parimenti importante ed egualmente trascurato nella comune narrazione. Queste grandi aziende che fatturano così tanto e che hanno tutte sede legale al Nord, a chi erogano i propri servizi? a chi vendono le loro merci? Qual è il loro principale mercato? Il Sud Italia. Quell’area geografica tanto bistrattata è quella che tiene in vita le stesse aziende.

Se accendi la televisione e guardi un qualsiasi canale nazionale, contribuisci al Pil di una Regione del Nord, visto che i principali editori televisivi nazionali (Mediaset, Discovery, Sky, La7) hanno sede a Milano.

I principali editori italiani, che controllano quotidiani, riviste, libri ecc. sono tutti da Roma in su, principalmente a Milano. Ha sede a Milano la Mondadori, che ha nel suo gruppo marchi come Rizzoli,Einaudi, Sperling&Kupfer, Fabbri ecc. Ma vendono i loro prodotti in tutta Italia.

Ogni volta che parliamo al telefono, secondo questo principio, stiamo contribuendo al Pil di una Regione del Nord. Windtre e TIM hanno infatti sede legale a Milano, in Lombardia. Vodafone in provincia di Torino, Piemonte.

Per non parlare dei nostri conti correnti bancari, che generano profitti a banche perlopiù settentrionali, visto che il sistema bancario meridionale è stato progressivamente smantellato.

Anche la munnezza del Sud aumenta il Pil del Nord

Persino la tanto vituperata “monnezza” del Sud contribuisce al Pil delle regioni e dei comuni del Nord (come ho scritto nel dettaglio in “Sputtanapoli”). Lo smaltimento dei rifiuti, sia quelli “tal quale” che quelli differenziati, è un business che coinvolge solo aziende del Nord, spesso compartecipate dai Comuni stessi. Ed oltre a contribuire al loro Pil ci troviamo anche a pagare le tasse sui rifiuti più alte d’Italia, per sovvenzionare questo smaltimento.

Stesso discorso per gli inceneritori: quelli del Nord sono finanziati dai rifiuti del Sud senza i quali non produrrebbero utili soddisfacenti. E dire che il più grande inceneritore d’Italia è proprio quello di Acerra; un impianto che incenerisce 714.000 tonnellate all’anno e garantisce ricavi medi pari a 80 milioni di euro. Ma la Regione Campania ha affidato la gestione ad A2A, società da 5 miliardi di fatturato controllata, pensate un po’, al 50% dai comuni di Milano e Brescia.

Detto questo, se la Moratti vuole abbracciare il principio secondo cui andrebbe salvato prima chi traina il paese, si ricordasse che nessuna macchina va da nessuna parte senza benzina.

Maurizio Zaccone

