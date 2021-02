L’Italvolt sceglie il Piemonte: e la Campania perde 19mila posti di lavoro

Lavoro | 21 Febbraio 2021

Una super fabbrica per la produzione di batterie elettriche. Una giga Factory tra le più grandi al mondo. 4000 posti di lavoro più 15000 nell’indotto. È il progetto Italvolt, guidato dall’imprenditore svedese Lars Carlstrom.

Un investimento di 4 miliardi di euro.

Doveva sorgere in Campania, verrà fatta in Piemonte.

Dopo 8 mesi di trattative con le regioni, si è scelto di stare al Nord per migliori “collegamenti stradali, autostradali e ferroviari”.

Non perché in Campania o in Calabria (altra regione che era in lizza) siano brutti e cattivi.

Non perché dobbiamo imparare “a impegnarci forte”(cit. Bussetti).

Ma perché per anni ci si è disinteressati completamente di una parte del paese, e le distanze createsi, senza una netta inversione di tendenza, tendono naturalmente ad allargarsi non a stringersi.

Le promesse piovono, i fatti no. Le attrattive fiscali sono ancora sulla carta, e gli imprenditori fanno gli imprenditori.

Fortunatamente con i soldi del Recovery il Governo sta lasciando intendere che situazioni del genere non si ripeteranno più; gli investitori stranieri non avranno più il dubbio se investire o no al Sud. Non prenderanno nemmeno in considerazione l’idea.

Maurizio Zaccone

