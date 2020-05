Ambiente | 23 Maggio 2020

Il sindaco di Napoli – e a nostra memoria è la prima volta durante quest’emergenza che prende una posizione durissima – si scaglia contro il direttore del Museo e Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger che da oggi ha deciso di chiudere il bosco all’utenza, secondo lui per atteggiamenti scorretti dei napoletani ma soprattutto per problemi in termini sindacali e di vigilanza.

“La chiusura del Bosco di Capodimonte è un atto gravissimo – spiega De Magistris – Un parco di 120 ettari, con spazi enormi, il più grande d’Italia. La mancanza di coraggio sta corrodendo il Paese. La chiusura del parco va contro le disposizioni a tutela della salute che auspicano l’aumento degli spazi pubblici in cui le persone si possono muovere. Chiedo al direttore Bellenger di riaprire immediatamente il Bosco di Capodimonte al fine di non procurare un danno alla salute per gli abitanti di Napoli.”

Il sindaco si rivolge anche al ministro Dario Franceschini: ” Caro Ministro Franceschini, ci avevi promesso diversi mesi fa la riapertura del Parco della Floridiana, purtroppo è ancora chiuso con grave nocumento per la salute dei napoletani.” – è la dichiarazione del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris .

“Oggi avete anche chiuso il Parco di Capodimonte, il più grande polmone verde della città. Il danno sanitario ed ambientale diventa ancora più drammatico in tempi di coronavirus. Per non parlare dei tagli al personale e della mancanza di risorse economiche che mettono in ginocchio tutti i servizi in città, verde compreso. Vanno aperti gli spazi pubblici. Liberiamo i luoghi, no alla chiusura delle aree che il popolo ha diritto di usufruire. La città è un bene comune.” così conclude il primo cittadino

