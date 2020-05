Beni Culturali | 26 Maggio 2020

Sul grave stato di degrado del Molo Borbonico interviene, rispondendo a un consigliere regionale, il sovrintendente all’archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, Luigi La Rocca. Da tempo la questione molo borbonico è all’attenzione della soprintendenza: piccolo dettaglio, però, non spetta a quell’ufficio la messa in sicurezza del molo, bensì all’Autorità portuale di Napoli, fino ad ora immobile e silente. La Rocca ci tiene a “ricomporre la filiera delle responsabilità”. Al suo ufficio spetta approvare il progetto. Però dato che la situazione va avanti da troppo, il sovrintendente ha fatto qualcosa in più, con una diffida inviata all’Autorità portuale di Napoli, presieduta da Pietro Spirito.

“Dopo una serie di nostre segnalazioni cadute tristemente nel vuoto l’ultima dello scorso mese di ottobre circa la necessità di interventi di restauro del Monumento, venerdì scorso (22 maggio, ndr), abbiamo dovuto inviare all’autorità portuale, ente tenuto alla conservazione dell’importante testimonianza storica, una diffida ai sensi del Articolo 32 del codice dei beni culturali, beni conservativi imposti, imponendo un intervento di restauro”.

Un articolo che prevede che il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali.

“Le interlocuzioni sul Molo Borbonico con la Soprintendenza – conclude La Rocca – sono a me del tutto sconosciute.” La filiera delle responsabilità è questa. La parola dunque passa all’Autorità Portuale, “che – conclude La Rocca – deve consegnare il preventivo del progetto alla Sovrintendenza che ha competenza in materia di sorveglianza e valutazione del progetto: questo lo preciso per sgombrare il campo da equivoci artatamente messi in campo rendono spesso complicato operare nella nostra città”.

