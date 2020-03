Sanità | 19 Marzo 2020

Che il contrasto all’avanzata del coronavirus sia un problema nazionale e non più locale è risaputo oramai da giorni. Ogni regione sta vedendo crescere il numero di malati di giorno in giorno, seppur con pendenze della curva di crescita differenti. Se si può considerare normale che gran parte dei ventilatori per attrezzare i posti aggiuntivi di terapia intensiva in questo momento vada là dove ce ne è più bisogno, sui dispositivi di protezione come le mascherine e sui tamponi, che consentono di tenere sotto controllo il contagio, va fatto un ragionamento che tenga conto anche della distribuzione della popolazione sull’intero territorio nazionale.

Le ordinanze firmate da Vincenzo de Luca hanno reso la Campania probabilmente la regione che ha reagito prima ed in modo più drastico al crescere dei contagi. Ciò nonostante risulta la regione che ha fatto meno tamponi per il covid-19 in proporzione rispetto alla popolazione dopo la Basilicata.

In Campania, incrociando i dati pubblicati dalla Protezione civile e quelli pubblicati dalla regione Campania negli ultimi due giorni (gli ultimi dati forniti dalla regione alla protezione civile sono quelli pubblicati nel comunicato delle 21.30 del 16 marzo) sono stati effettuati 3527 tamponi corrispondenti a 60 tamponi ogni 100.000 abitanti. Solo la Basilicata ha un valore più basso. In Calabria sono stati fatti 85 tamponi ogni 100.000 abitanti, in Piemonte 172, in Lazio 190, in Emilia Romagna 247, in Lombardia 487 fino ad arrivare al Veneto che è a 832 tamponi ogni 100.000 abitanti. E’ pur vero che la Campania viaggia per il momento con un numero di contagiati contenuto rispetto ad altri (11 ogni 100.000 abitanti) ma nel Lazio, che ha un numero di contagiati confrontabile, sono stati fatti il triplo dei controlli. La Campania per ogni contagiato vengono fatti circa 5,5 tamponi, un valore simile a quello delle regioni più colpite e distante da quelle che stanno monitorando maggiormente sul territorio la fase iniziale dell’epidemia.

Parte la campagna per lo screening di massa della Regione Campania con test rapidi

La Regione Campania fa sapere però in un comunicato diffuso ieri sera che avrà inizio un monitoraggio a tappeto per una campagna di screening di massa come misura contenitiva all’epidemia di coronavirus sul territorio regionale. La Regione ha infatti ordinato un milione di kit per “test rapidi”, utilizzati già con successo in Cina.

Il test si basa sulle sequenze genetiche del coronoravirus depositate nelle banche dati internazionali e riconosce tutte le varianti finora note, dando risultati entro poche ore.

In prima istanza, lo screening riguarderà il personale sanitario: “Partiremo da chi è in prima linea e svolge un servizio essenziale, poi – ha dichiarato il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca – valuteremo di volta in volta le aree sociali più esposte a contatti, e mirando soprattutto ai soggetti asintomatici. Si ribadisce ovviamente, che al di là degli screening, lo strumento principale di lotta al contagio è la responsabilità di ogni cittadino e il rispetto rigoroso delle normative in vigore”.

