Attualità | 18 Aprile 2020

Io abito da trent’anni a Napoli, città che ho scelto, che amo con tutte le sue infinite contraddizioni, che non mi risparmio di criticare all’occorrenza e che non lascerei per nessun motivo. Non mi sento particolarmente meridionalista o identitaria, perché, sinceramente, mi ritengo cittadina del mondo più che di un posto specifico. Una battaglia Nord Sud non mi vedrà coinvolta mai, mai. Ho sorelle e fratelli al Nord e so che il buono e il cattivo è dappertutto. Però, veramente, di questa narrazione tossica, anche basta. Lo possiamo dire? Ci avete sfrantumato, ma proprio assai.

E chi si meraviglia che ci sia un’eccellenza come il Cotugno, chi dice che qui non ci contagiamo perché non andiamo a lavorare, chi posta immagini di Genova piena di gente e dice che è Napoli, chi riprende la Pignasecca con venti persone in fila e urla all’assembramento, chi sostiene che sia strano che non c’era nessuno per strada mentre prima del collegamento c’era un viavai di gente.

L’ultima è stata ieri, quando l’inviato del TG1, facendo vedere le immagini della disinfestazione a Napoli Est, si è sorpreso che la gente applaudisse dai balconi invece di lanciare oggetti. Poi si scusano e pensano che si sono apparati, o sono stati fraintesi. Ma veramente stiamo facendo? Ma che idea hanno di Napoli? Ma anche basta, ma veramente. Questa città è anarchica, indisciplinata, complicata, ma, prima di tutto, in questo momento sta dando imparate di creanza a tanti posti.

A parte la solidarietà che si è attivata che non mi sorprende affatto, vorrei capire quante città hanno messo a disposizione alloggi turistici per dare rifugio non solo alle donne vittime di violenza ma anche a persone appartenenti alla comunità LGBTQ, questa è solo una delle tante ammirevoli iniziative di questo periodo.

Ma, davvero, io non sono una paladina di Napoli a tutti i costi, nonostante non posso non ammirarne tanti cervelli, talenti che la abitano e la rendono fulgida. È sicuramente una città unica, nel bene e nel male e lo sappiamo benissimo noi che la viviamo.

Però non posso esimermi dal chiedere dal profondo delle mie viscere, ma tutti questi collegamenti perché non li vanno a fare dove ci sono i picchi di contagi che qua già viviamo tempi difficili, invece di buttarci addosso palate di merda?

O pensano che Napoli sia tutta un set di Gomorra? No, perché se vogliono metterla sul lato della dialettica ne abbiamo per bere e per sciacquare. Sinceramente hanno rotto, ma assai. Spostate queste telecamere in un’altra direzione, per piacere, che qua già ce fa male ‘a capa.

Carmen Vicinanza

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il