Attualità | 26 Maggio 2020

Sentiti i sindaci dell’isola di Ischia, che si ringraziano, e preso atto delle decisioni della Conferenza delle Regioni nella giornata di ieri, l’ordinanza di Vincenzo De Luca appena pubblicata sblocca in Campania la ripresa delle attività delle strutture termali e dei centri benessere nel rispetto del protocollo di sicurezza.

L’ultima ordinanza consente l’attività delle strutture termali, delle piscine dei centri benessere, nel rispetto del “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2. Riprende anche l’attività dei circoli culturali e ricreativi, anche qui nel puntuale rispetto dei protocolli.

Inoltre dal 28 maggio:

– Sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza

– Sono consentite le attività dei parchi tematici

– Sono consentite le attività degli informatori scientifici.

