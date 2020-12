Dopo 11 mesi di lenta burocrazia e rimpalli tra il comune di Napoli e l’VIII municipalità, l’associazione (R)esistenza anticamorra di Ciro Corona è riuscita finalmente ad ottenere l’affidamento dei giardinetti che circondano l’area del lotto P e le cosiddette case dei puffi di Scampia.

Subito dopo l’affidamento i volontari composti dai membri del “comitato lotto P” si sono messi a lavoro e hanno iniziato i primi lavori per la riqualificazione della zona che purtroppo fino a poco fa era in stato di abbandono, come vi abbiamo già raccontato sul giornale giusto due mesi fa.





























Giuseppe Mancini

