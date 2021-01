Politica | 19 Gennaio 2021

Luigi de Magistris sarà tra i candidati alla presidenza della Regione Calabria, sostenuto da alcune liste civiche nel tentativo di ripetere l’irripetibile, nel bene e nel mare, esperienza partenopea.

Il Sindaco di Napoli ha sciolto definitivamente la riserva, dopo alcune settimane di riflessione. “Mi candido a presidente della Regione Calabria”, l’annuncio del primo cittadino partenopeo.

De Magistris torna dunque, in altra veste, come candidato governatore, nella regione dove ha lavorato per anni come magistrato, presso la Procura di Catanzaro, prima dell’addio alla toga per venire a fare il sindaco di Napoli.

EDalla Calabria, dove si trova ora, de Magistris, dunque, scioglie le riserve: nella Regione si dovrebbe votare l’11 aprile. Il sindaco di Napoli – che per un cavillo statutario della legge regionale calabrese – non si dimetterà dal ruolo di primo cittadino – nell’arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale.

