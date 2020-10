Sport | 30 Ottobre 2020

Lo ammetto, non sono stato mai un grande tifoso, e forse un po’ mi infastidiva tanto clamore intorno ad uno sportivo strapagato. Ma quando arrivarono lo Scudetto, la soddisfazione di una Città e tanto riscatto per la mia gente, anche solo sul campo di calcio, scesi a festeggiare anche io.

Mi unii alla folla e vinsi le mie remore, pur non accettando comunque un giro di danaro per uno sport che già allora fruttava più di quanto fosse necessario al fabbisogno del singolo rispetto a situazioni di paradossale difficoltà sul territorio.

Era il riscatto di un territorio, la vita a quei tempi ruotava intorno ai miti “normali” di Diego, Massimo Troisi e Pino Daniele. Normale che i tre fossero amici, e conseguente che fossero ammirati. Rappresentavano la voce, il cuore e la vita di una terra, anche se quello di Diego era un “prestito” da un altro Sud del mondo. Ma era scugnizzo come i nostri, e giocava con i suoi ammiratori con una semplicità che non appariva mai tanto pretestuosa da divenire presunzione.

Era “uno di noi”, Maradona. E questo lo rese celebre, più delle sue virtù in campo. Aveva una cosa in comune con noi, ed era una voglia di riscatto in nome della sua gente. E quando la sua gente divenimmo noi, si lasciò accogliere nel cuore dei tifosi, e giocò la nostra partita per il riscatto, vincendola per ben due volte e offrendoci attimi di gloria che forse nulla hanno a che fare con gli eroi delle Quattro Giornate e di Salvo D’Acquisto, ma rappresentavano comunque un momento – anzi il momento, per noi – di essere finalmente liberi da un gabbio e da tante sconfitte sociali e morali.

Oggi chi non ha vissuto quei momenti può solo intuire, anche attraverso immagini di repertorio e le sublimi descrizioni di Maurizio de Giovanni, una scheggia di quel sole che rifulse nei nostri cuori. Non ero “malato”, io, ma mi lasciai contagiare da quel virus buono e salutare che spadroneggiava in Città, e ne fui felice. Quanto oggi più che mai quel virus manca. Un malessere benigno, fatto della malinconica euforia di un popolo basso, da sempre sconfitto ma sempre vincitore nei confronti dei monarchi.

Se lui era D10S, noi eravamo fratelli, figli di un padre finalmente sceso a riscattarci. E il male non era più l’argomento preferito dalle testate giornalistiche, perché avevamo altro da raccontare. Allora era il tempo del riscatto. Almeno sul campo di battaglia della domenica.

Al resto ci avremmo pensato il lunedì, ma con animo più leggero.

Oggi la domenica ha il sapore del cliché, nulla ormai sembra riuscire a entusiasmarci come allora, e tutto appare opaco, come distorto dietro il vetro di una bottiglia di vino vuota da tanto, e senza il profumo della festa a sprigionarsi dal suo collo. Il tappo c’è, conservato in vetrina come a ricordo delle grandi occasioni. Ma il rumore della festa risuona solo nel nostro ricordo, quello di un tempo lontano in cui la felicità era qualcosa semplice, e potevamo abbracciarci ebbro di gioia per quello scudetto sospirato e sperato per tanto, troppo tempo, e la nostra generazione si preparava a vivere una vita difficile, ma che “Isso” aveva dimostrato non essere necessariamente fatta di sconfitte.

Maradona era il nostro trionfo, e lui era stato il deus ex machina di quel successo.

Oggi ogni mito ed ogni lusinga sono crollati, tante promesse se l’è portare il vento, e la gara si è spostata tra le poltrone di luoghi troppo in alto per rendersi conto che in gioco non ci sono glorie personali, ma vite reali in cerca di normalità.

Forse per questo continua a restare indistruttibile il mito di questo nome, di “Isso”. Perché, nonostante i suoi limiti e difetti che lo rendevano comunque umano come noi, ci ha regalato un sogno. Un sogno concreto. Un riscatto.

L’ultimo riscatto che siamo riusciti ad ottenere dalla storia, prima di rientrare nell’oblio della malavita e delle immagini stereotipate della TV e delle fiction che ci vogliono per forza disegnare tutti uguali, e tutti egoisti e strafottenti.

L’ultimo re. L’ultimo ad aver incoronato Napoli campione di qualcosa che non fossero etichette appiccicate spesso restie a staccarsi. E Napoli non può non guardarsi indietro con nostalgia a questo personaggio, e ringraziarlo per un tempo felice, più lontano dei miti e delle leggende che hanno fatto i trenta secoli di storia locale.

Mentre attendiamo un nuovo riscatto, siamo qui a canticchiare ancora a mezza voce un motivo amico che metteva allegria come una tarantella: “Maradona è meglio ‘e Pelé …”

E una lacrima ci scende, sfacciata, sulla guancia, mentre ci affacciamo ad osservare il cielo e a cercare l’unico colore che da allora non è mai mutato, e ritrovare antiche, mai sopite emozioni.

Sergio Valentino

