Il 1980 è l’anno della pubblicazione di “Nero A Metà“, disco storico per Pino Daniele che, dopo due album già diventati dei classici grazie a brani come “Napule è” e “Je so’ pazz”, con questo suo terzo album riesce a superare sé stesso raggiungendo la piena maturità artistica e trovando la perfetta alchimia tra rock, blues, melodia napoletana e canzone d’autore, alchimia che Pino traduce in dodici perle che segnano la storia della musica italiana e che fanno entrare l’allora 25enne partenopeo nel Pantheon riservato ai grandi.

“I Say I’ Sto Ccà”, “Musica Musica”, “Voglio Di Più” e “Quanno Chiove” sono solo alcuni dei capolavori registrati nell’arco di quattro mesi allo Stone Castle Studios di Carimate e nei Trafalgar Studios di Roma con la complicità di Gigi de Rienzo (basso), Agostino Marangolo (batteria), Ernesto Vitolo (tastiere) e James Senese (Sax Tenore).

Ora Nero a metà esce in una nuova versione, disponibile dal 27 novembre in due nuove edizioni limitate e numerate ideate da Universal Music Italia con la collaborazione artistica dell’ente Pino Daniele Trust Onlus, l’album originale viene accompagnato da NERO A METÀ LIVE – BOOTLEG 1980, un bonus disc contenente 5 brani registrati in presa diretta il 30 aprile 1980 al Teatro Massimo di Pescara e che vengono qui pubblicati per la prima volta senza sovraincisioni e correzioni per mantenere inalterata l’atmosfera, la magia e l’energia di un concerto di Pino Daniele. Ecco il soundtrack delle due edizioni

EDIZIONE BOX DOPPIO CD

CD 1 – NERO A META’

I SAY I’ STO CCÀ

MUSICA MUSICA

QUANNO CHIOVE

PUOZZE PASSÀ NU GUAIO

VOGLIO DI PIÙ

APPOCUNDRIA

A ME ME PIACE ‘O BLUES

E SO CUNTENTO ‘E STA’

NUN ME SCOCCIÀ

ALLERIA

A TESTA IN GIÙ

SOTTO ‘O SOLE

CD 2 – NERO A METÀ LIVE – BOOTLEG 1980

QUANNO CHIOVE

I SAY I’ STO CCÀ

NAPULE È

ALLERIA

A ME ME PIACE ‘O BLUES

